México se impone a Brasil y mantiene las aspiraciones por un lugar en el Mundial FIBA 2027

Los 12 Guerreros sumaron su segunda victoria al hilo en la segunda ronda de la clasificación y se colocaron en la cuarta posición del Grupo E

México saca fuerzas en Zacatecas y venció a Brasil | FIBA

México consiguió una victoria que puede tener peso en su camino hacia el Mundial FIBA 2027. La selección mexicana derrotó 79-74 a Brasil en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas, en un partido correspondiente a la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas y con el que encadenó su segundo triunfo en esta fase.

El duelo enfrentó a dos selecciones que llegaron con antecedentes favorables para los sudamericanos. La FIBA registra 12 victorias brasileñas por seis mexicanas en sus enfrentamientos previos, además de que el antecedente más reciente en los clasificatorios había terminado con triunfo de Brasil por 102-56 en noviembre de 2022. Esta vez, México tuvo la respuesta que necesitaba en casa.

Desde el comienzo, México encontró la manera de mantenerse cerca de un rival que históricamente le ha complicado los partidos. La selección mexicana terminó imponiéndose por cinco puntos, diferencia que refleja un encuentro cerrado y que se resolvió hasta los minutos finales en Zacatecas. El 79-74 permitió al equipo nacional sumar una nueva victoria dentro del Grupo E.

El triunfo llegó después de que México también consiguiera una victoria como local ante Colombia para abrir esta segunda ronda. De hecho, FIBA destaca que el equipo mexicano estableció un récord con 28 triples en ese triunfo sobre los colombianos, una muestra del rendimiento ofensivo que había mostrado antes de medirse con Brasil.

Ante Brasil, el conjunto mexicano necesitó otro tipo de partido para quedarse con el resultado. Los visitantes llegaron con mejores números colectivos en algunos rubros durante los clasificatorios, con un promedio de 93.1 puntos y 37.7 rebotes por encuentro, mientras el combinado nacional registraba 94.9 unidades y 36.1 rebotes.

La victoria adquiere mayor relevancia al revisar la clasificación. México aparece cuarto en el Grupo E con marca de 4-3 y 11 puntos, mientras Brasil ocupa el tercer lugar con 6-1 y 13 unidades. Estados Unidos lidera el sector con 7-1 y 15 puntos, seguido por República Dominicana con 6-2 y 14.

El formato de la segunda ronda establece que los tres mejores equipos de cada grupo y el mejor cuarto lugar avanzarán al Mundial de 2027. Por ello, el triunfo frente a Brasil representa más que una victoria ante uno de los principales equipos del continente: mantiene a México dentro de la pelea por uno de los boletos a la Copa del Mundo.

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La selección mexicana consiguió así su segundo resultado positivo consecutivo en esta etapa y redujo la distancia respecto a Brasil en la clasificación. El 79-74 en Zacatecas también significó una respuesta ante uno de los rivales que históricamente ha dominado el enfrentamiento directo, pues antes de este partido Brasil tenía ventaja de 12-6 en victorias frente al conjunto nacional.

Con la victoria, México mantiene abierta la posibilidad de terminar entre los tres primeros del Grupo E o de competir por el cuarto puesto que también podría entregar un boleto. La selección nacional dio un paso importante en Zacatecas y ahora tendrá que mantener el ritmo en sus siguientes compromisos para convertir esta segunda victoria consecutiva en la segunda ronda en su clasificación al Mundial FIBA 2027.

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