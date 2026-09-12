Pumas CU vence a Burros Blancos en el Clásico y mantiene paso perfecto en la ONEFA 2026

Pumas CU llega a marca de 2-0 tras imponerse 35-27 a Burros Blancos (1-1) en Ciudad Universitaria

Pumas CU derrota a Águilas Blancas en la ONEFA. | Captura Claro Sports

Pumas CU se quedó con el Clásico ante Burros Blancos tras imponerse 35-27 en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la Semana 2 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026. El representativo de la UNAM alcanzó marca de 2-0 en la temporada, mientras que el conjunto del Instituto Politécnico Nacional sufrió su primera derrota y quedó con registro de 1-1.

El partido se disputó 90 años después del inicio de la rivalidad entre los representativos de la UNAM y el IPN. Los primeros enfrentamientos se remontan a 1936, año en el que surgió el equipo Burros Blancos y comenzó una serie que forma parte de la historia del fútbol americano estudiantil de México.

Pumas tomó el control del marcador durante el primer cuarto. Alonso Báez, número 32, llevó el balón por tierra hasta las diagonales para colocar el 6-0. El intento de punto extra no tuvo éxito, por lo que la ventaja permaneció en seis unidades.

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La ofensiva universitaria volvió a llegar a la zona de anotación por conducto de Ángel Santiago Reyes, número 83. Pumas intentó una conversión de dos puntos después del touchdown, pero tampoco pudo concretarla. El marcador quedó 12-0 antes de la reacción de los visitantes.

Burros Blancos respondió durante el segundo cuarto y aprovechó un error de los locales para recortar la diferencia. El equipo del IPN consiguió diez puntos antes del descanso y dejó el marcador 12-10, por lo que llegó al medio tiempo a un gol de campo de tomar la ventaja.

Pumas volvió a ampliar la diferencia en el tercer periodo. Leny Garza conectó un pase con Rodrigo Pérez para el touchdown que puso el encuentro 18-10, después de una serie ofensiva de seis jugadas. Una vez más, la UNAM no pudo sumar en el intento posterior a la anotación.

El conjunto de CU extendió después la diferencia hasta el 25-10, pero Burros Blancos no salió del partido y redujo la distancia durante el cierre. Los politécnicos presionaron el marcador hasta los últimos minutos, aunque Pumas conservó la ventaja necesaria para decretar el 35-27 definitivo y sumar su segundo triunfo del calendario.

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Ambos equipos habían comenzado la campaña con victoria. Burros Blancos derrotó 21-20 a Linces UVM en el Estadio José Ortega Martínez, partido en el que tuvo que recuperarse de una desventaja de 17 puntos, mientras que Pumas CU venció 34-28 a Leones de la Anáhuac Norte en la Cueva del León.

Con dos jornadas disputadas, Pumas CU queda con récord de 2-0 y Burros Blancos con 1-1. Para los universitarios, el resultado representa además una victoria ante uno de los rivales con los que comparte una historia que comenzó en 1936 y que este 2026 alcanzó nueve décadas.

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