Posibles alineaciones de Inter Bogotá vs Llaneros por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Inter Bogotá recibe a Llaneros en una nueva jornada de la Liga BetPlay. El conjunto bogotano quiere hacer valer su localía ante un rival que busca dar el golpe.
El Inter Bogotá y Llaneros se preparan para un duelo clave por la Liga BetPlay, en una jornada donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para sus objetivos en el campeonato. El conjunto bogotano quiere hacer valer su condición de local, mientras que Llaneros llega con la intención de dar el golpe y llevarse un resultado positivo.
Posible alineación de Inter Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Santiago Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dewar Victoria, Ronaldo Julio; Facundo Boné, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.
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Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan David Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Neider Ospina, Juan Castilla, Frank Castañeda; Jhon Vásquez, Luis Miranda y Yorleys Mena. DT: José Luis García.
¿Cómo y dónde ver a Internacional de Bogotá vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este duelo, del sábado 12 de septiembre se jugará a partir de las 4:05 de la tarde (hora COL). Las señales de Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.
Últimos partidos del Internacional de Bogotá
- 06.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas.
- 30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá.
- 27.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto.
- 23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá.
- 19.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Internacional de Bogotá.
Últimos partidos de Llaneros
- 07.09.2026 | Llaneros vs Deportes Tolima.
- 02.09.2026 | Deportes Quindío 1-1 Llaneros (3-4 en penales).
- 30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros.
- 27.08.2026 | Llaneros 0-2 Millonarios.
- 23.08.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Llaneros.