Benjamín Gil mantiene a México con los pies en la tierra tras victoria en el Clásico Mundial

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Benjamín Gil analiza el debut de México y advierte que el equipo ya debe enfocarse en el próximo juego ante Brasil.

La selección mexicana de béisbol comenzó su participación en el Clásico Mundial con una victoria de 8-2 sobre Gran Bretaña, resultado que dejó satisfecho al mánager Benjamín Gil, quien destacó la capacidad del equipo para mantenerse en el juego hasta que llegaron las carreras que marcaron diferencia.

En conferencia de prensa tras el encuentro, Gil reconoció que el duelo fue cerrado durante varios episodios, pero aseguró que el equipo mantuvo la confianza en que el resultado podía inclinarse a su favor conforme avanzara el partido.

“Ellos tuvieron más hits que nosotros, pero estábamos teniendo muy buenos turnos. Lo repetíamos en el dugout: ‘sigan teniendo buenos turnos, va a llegar el momento’”, señaló.

Gil también destacó la perseverancia del equipo, que mantuvo la presión ofensiva hasta que logró colocar corredores en base antes del batazo que amplió la ventaja. “Crédito para los jugadores, siguieron peleando y teniendo buenos turnos hasta que conseguimos un par de bases por bolas y luego llegó el batazo grande”, explicó.

El mánager también mencionó que, conforme avanzó el encuentro, el equipo fue tomando mayor ritmo en el plato, algo que consideró normal al tratarse del primer juego del torneo para varios peloteros.

“Creo que nuestros turnos fueron mejorando conforme avanzó el juego. Hay nervios. Algunos nunca habían jugado este torneo y otros esperaron tres años para volver a ponerse este uniforme. Para ser el primer juego fue muy bueno”, indicó.

Sobre el desempeño del equipo en defensa y desde el montículo, Gil resaltó el trabajo del receptor Alejandro Kirk al manejar al cuerpo de lanzadores durante el partido. “Sería un error no mencionar a Alejandro Kirk y cómo manejó al staff de pitcheo, la comunicación que tuvo con los coaches y con los pitchers. Hizo un trabajo sobresaliente”, afirmó.

Finalmente, Gil dejó claro que el triunfo es importante para iniciar el torneo, pero señaló que el equipo debe cambiar de inmediato su enfoque hacia el siguiente compromiso del grupo. “Tenemos que disfrutar la victoria porque mañana es día libre, pero cuando despertemos tenemos que pensar en Brasil. No podemos subestimar a ningún rival”, concluyó.

Jugadores de México destacan el significado del triunfo

El infielder Nacho Álvarez también habló tras el encuentro y se refirió al cuadrangular que conectó durante el partido, una jugada que celebró con emoción en el terreno. “No sé, la verdad me quedé en blanco cuando conecté el batazo. Representar a este país es un honor. Significa mucho para mis padres y quiero representar al país como ellos lo harían”, expresó.

Álvarez también destacó la importancia de iniciar el torneo con una victoria dentro de un grupo que reúne a varias selecciones con aspiraciones de avanzar. “Es importante empezar con una victoria. Nos pone en buena posición para los siguientes juegos”, comentó.

El pelotero agregó que el equipo mantiene el objetivo de seguir avanzando en el torneo, por lo que buscarán mantener el mismo enfoque en los próximos encuentros del Clásico Mundial de Béisbol.

