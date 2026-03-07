Saprissa vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Saprissa Herediano Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 11 del Clausura 2026 en Costa Rica tendrá uno de los partidos más importantes del torneo cuando Deportivo Saprissa reciba a Herediano en el estadio Ricardo Saprissa. El encuentro enfrenta a dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla. Herediano llega como líder del campeonato con 22 puntos, mientras que Saprissa ocupa el segundo lugar con 18 unidades, por lo que el resultado puede influir directamente en la lucha por la primera posición.

Saprissa afronta este compromiso con la necesidad de sumar en casa para mantenerse cerca del liderato. El equipo dirigido por Hernán Medford ha tenido un rendimiento competitivo desde el inicio del torneo, aunque en la jornada anterior sufrió una derrota que frenó su racha. En su último partido cayó ante Sporting FC, resultado que dejó al conjunto morado con la obligación de reaccionar para no perder terreno en la tabla.

Por su parte, Herediano llega con el objetivo de defender la primera posición del campeonato. El equipo que dirige José Giacone ha sido uno de los más regulares del Clausura y suma siete victorias en diez partidos. En su presentación más reciente derrotó 2-0 a Guadalupe FC, un triunfo que le permitió mantenerse como líder antes de esta visita a Tibás.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Saprissa vs Herediano de la jornada 11 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa y Herediano está programado para el domingo 8 de marzo a las 17:00 horas y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV. Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Herediano hoy

Ni Saprissa ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y José Giacone no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, David Guzmán, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. DT : Hernán Medford

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, David Guzmán, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. : Hernán Medford Herediano: Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya, Santiago Vargas, Aaron Murillo, Sergio Rodríguez, Ronaldo Araya, Elías Aguilar.. DT: José Giacone.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Herediano en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Saprissa y Herediano:

17 de enero de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Torneo Clausura

22 de noviembre de 2025 | Saprissa 1-1 Herediano | Torneo Apertura

17 de septiembre de 2025 | Herediano 3-3 Saprissa | Torneo Apertura

14 de mayo de 2025 | Herediano 2-0 Saprissa | Torneo Clausura

11 de mayo de 2025 | Saprissa 4-0 Herediano | Torneo Clausura

Te puede interesar