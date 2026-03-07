Comunicaciones vs Achuapa en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Comunicaciones Achuapa, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala se cierra con el duelo entre Comunicaciones y Deportivo Achuapa. El partido se disputará el domingo 8 de marzo a las 20:00 en el estadio Cementos Progreso y enfrenta a dos equipos que buscan sumar puntos importantes en un momento clave del campeonato.

Comunicaciones llega a esta jornada con la intención de mantenerse en la parte alta de la tabla. El conjunto albo ha sido uno de los equipos más constantes del torneo y busca aprovechar su condición de local para continuar en la pelea por el liderato. En su partido anterior derrotó 3-2 a Deportivo Malacateco, resultado que le permitió sumar tres puntos y consolidarse entre los protagonistas del Clausura.

Por su parte, Achuapa afronta este compromiso con el objetivo de sumar en condición de visitante y mejorar su posición en la clasificación. El equipo jutiapaneco intenta mantenerse competitivo y alejarse de la zona baja de la tabla acumulada. En su último encuentro cayó 1-0 frente a Antigua GFC, por lo que buscará reaccionar en esta visita y obtener un resultado positivo ante uno de los líderes del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Comunicaciones vs Achuapa de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Achuapa está programado para el domingo 8 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Achuapa hoy

Comunicaciones no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Achuapa no tendrá a Mathius Gaitán tras su expulsión ante Antigua GFC. Se estima que Fantasma Figueroa y Rafael Loredo no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González, Karel Espino, Andy Contreras, Dairon Reyes, Marco Domínguez, Janpol Morales, Omar Duarte. DT : Fantasma Figueroa

: Fredy Pérez, Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González, Karel Espino, Andy Contreras, Dairon Reyes, Marco Domínguez, Janpol Morales, Omar Duarte. : Fantasma Figueroa Achuapa: Ederson Cabezas, Josafat Carías, Anthony Martir, Randall Corado, Dayron Suazo, Yeison Carabalí, Edgar Macal, Carlos Santos, Carlos Mejía, Jair Asprilla, Alexis Matta. DT: Rafael Loredo.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Achuapa en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Comunicaciones y Achuapa:

21 de enero de 2026 | Achuapa 2-3 Comunicaciones | Torneo Clausura

11 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 2-0 Achuapa | Torneo Apertura

24 de agosto de 2025 | Achuapa 2-1 Comunicaciones | Torneo Apertura

12 de abril de 2025 | Comunicaciones 1-0 Achuapa

9 de febrero de 2025 | Achuapa 1-1 Comunicaciones | Torneo Clausura

Te puede interesar