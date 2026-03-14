Estados Unidos vs República Dominicana, en vivo: horario y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá una final adelantada: Estados Unidos vs República Dominicana

Estados Unidos vs República Dominicana: Clásico Mundial de Béisbol | Claro Sports

La recta final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 trae consigo uno de los duelos más esperados del torneo. Las selecciones de béisbol de Estados Unidos y de la República Dominicana se enfrentarán en semifinales en un partido que reúne a dos de las plantillas más talentosas de todo el campeonato, con varias de las principales estrellas de las Grandes Ligas sobre el diamante y un boleto a la final en juego.

El encuentro se disputará en el loanDepot Park, donde ambas selecciones buscarán dar un paso más hacia el título. Con lineups cargados de poder, lanzadores de primer nivel y una larga lista de figuras acostumbradas a los grandes escenarios, el partido promete ser uno de los momentos más atractivos de esta edición del torneo y un auténtico espectáculo para los aficionados al béisbol.

Estados Unidos vs República Dominicana ¿A qué hora y dónde se juega el partido de este domingo 15 de marzo de 2026?

El duelo más atractivo de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará este domingo 15 de marzo en el loanDepot Park, donde se verán las caras dos de las selecciones que partían entre las favoritas para quedarse con el título. Ambos equipos han mostrado la calidad y profundidad de sus plantillas a lo largo del torneo, un factor que los ha llevado hasta esta instancia y que ahora promete un enfrentamiento de alto nivel en la antesala de la gran final.

México : 20:00 horas (tiempo del centro de México)

: 20:00 horas (tiempo del centro de México) Centroamérica : 20:00 horas

: 20:00 horas Estados Unidos : 22:00 horas ET y 19:00 horas PT

: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT Colombia : 21:00 horas.

: 21:00 horas. Argentina: 23:00 horas.

¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

El Clásico Mundial de Béisbol entra en su etapa decisiva y la emoción crece a medida que se acerca la definición del torneo. En medio de la lucha por un título que ha ganado cada vez mayor peso dentro del panorama deportivo internacional, las semifinales prometen duelos de alto nivel entre las mejores selecciones del momento. Recuerda que a través de Claro Sports podrás seguir cada una de las acciones, tanto dentro como fuera del diamante, para no perder detalle de lo que ocurre en la recta final de la competencia.

México : Canal 9 (tele abierta), TUDN, Vix, ESPN y Disney+

: Canal 9 (tele abierta), TUDN, Vix, ESPN y Disney+ Estados Unidos: Fox Sports

Fox Sports República Dominicana : VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39

: VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39 Colombia : 1 Baseball Network, ESPN y Disney+

: 1 Baseball Network, ESPN y Disney+ Puerto Rico : WAPA Deportes

: WAPA Deportes Panamá : RPC, TV Max y Omega Stereo

: RPC, TV Max y Omega Stereo Nicaragua : Viva 13

: Viva 13 Cuba : Tele Rebelde y Radio Marti

: Tele Rebelde y Radio Marti Venezuela: Televen y Venevision

¿Cómo llegan Estados Unidos vs República Dominicana a este partido de semifinales del Mundial de Béisbol?

El equipo dominicano llega como uno de los conjuntos más dominantes del torneo. Dirigidos por Albert Pujols, arrasaron en la fase de grupos con una diferencia de carreras de 41-10 y después confirmaron su gran momento con una contundente victoria por 10-0 sobre Corea en los cuartos de final. La ofensiva ha sido su gran carta de presentación, con figuras como Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Julio Rodríguez liderando un lineup que ya suma 14 cuadrangulares en el torneo.

Estados Unidos, en cambio, tuvo un camino con más altibajos. El conjunto encabezado por estrellas como Aaron Judge y Bobby Witt Jr. sufrió un tropiezo inesperado ante Italia en la fase de grupos, aunque logró recomponerse para avanzar con una diferencia de carreras de +18 y después superar a Canadá por 5-3 en los cuartos de final. Para este partido, el abridor será Paul Skenes, quien tendrá la difícil tarea de frenar a una de las ofensivas más explosivas del campeonato.

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