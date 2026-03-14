Udinese vs Juventus, en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 29

Siga las emociones del duelo de la ‘Vecchia Signora’ visitando al elenco de Kosta Runjaic.

Udinese vs Juventus, en vivo | Claro Sports

Nuevo reto para la Juventus de Turín. Atrás quedó la dolorosa eliminación de Champions League, por lo que la ‘Vecchia Signora’ ya debe enfocarse en un ingreso a la misma competición para intentarlo de nuevo. Una victoria, fuera de casa, le daría el boleto al cuarto lugar, mientras que Udinese espera seguir avanzando posiciones en la mitad de tabla.

¿A qué hora inicia el Udinese vs Juventus hoy, 14 de marzo de 2026?

Este duelo iniciará a las 20:45 horas (local) en el Bluenergy Stadium con el arbitraje de Maurizio Mariani. Agéndese en su respectivo país para ver el cotejo:

México: 13:45 horas.

13:45 horas. Colombia: 14:45 horas.

14:45 horas. Argentina: 16:45 horas.

16:45 horas. Estados Unidos: 15:45 (ET), 14:45 (CT) y 12:45 (PT).

Alineaciones del Udinese vs Juventus para la jornada 29, al momento

Así forma Udinese: Maduka Okoye; Kinglsey Ehizibue, Christian Kabasele, Thomas Kristensen; Jesper Karlström, Oier Zarraga, Hassane Kamara; Jurgen Ekkelenkamp, Arthur Atta; Nicoló Zaniolo y Keinan David. DT: Kosta Runjaic.

Así forma Juventus: Mattia Perin; Pierre Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khéprem Thuram, Andrea Cambiaso; Francisco Conceiçao, Jeremie Boga y Kenan Yildiz. DT: Luciano Spalletti.

¿Dónde ver el Udinese vs Juventus en vivo? Canales de TV y streaming online

Este duelo, válido por la fecha 29 del Calcio, se podrá ver para toda Latinoamérica por las señales de ESPN y Disney+. Para mirar en Estados Unidos, Paramount+ y DAZN tienen los respectivos derechos.

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