Geoff Hurst, la razón por la que Inglaterra tiene una Copa del Mundo

El futbolista inglés era un atleta nato pues incursionó en varias disciplinas, e incluso en otros deportes como el críquet

Geoff Hurst, único jugador en anotar un hat-trick en una final de un Mundial

Solo existe un jugador en la historia del fútbol en anotar un hat-trick en una final de un Mundial y quedarse con el título, el icónico Geoff Hurst. Nacido en 1941 en Ashton-Under-lyne, localidad del condado de Manchester, Hurst tuvo un balón redondo desde su nacimiento ya que su padre fue jugador profesional; desde pequeño el fútbol se convirtió en una pasión, una ambición. No obstante, al ser un atleta nato incursionó en varias disciplinas, e incluso en algún momento se pensaba que buscaría una carrera en críquet, aunque a los 15 años el West Ham United tocó su puerta y ese momento no sólo cambió su vida, sino la historia del fútbol inglés.

Hurst creció y aprendió en los Hammers con leyendas como Bobby Moore, y poco a poco se convirtió en estrella del equipo. Para 1965 anotó 40 goles en 59 partidos, fue parte fundamental del campeonato de la European Cup y se ganó un puesto en la selección para el Mundial de Inglaterra 66, la octava Copa del Mundo en la historia.

Los locales arrasaron tras no caer ni un sólo encuentro en la fase de grupos, siendo uno de esos partidos una victoria de 2-0 ante México. Posteriormente, pasaron por Argentina y Portugal hasta llegar a la final, el escenario en donde Hurst tendría la actuación de su vida.

La gran final fue en Wembley Stadium, con poco más de 96 mil aficionados alentándolos para derrotar a Alemania Occidental. El marcador se abrió a favor de los visitantes al minuto 12, no obstante, seis minutos después un tanto de Geoff regresaría a Inglaterra al encuentro. Tras 90 minutos, un empate de 2-2 extendió el encuentro hasta la prórroga. Esos 30 minutos extras fueron para Hurst.

El delantero mandó al fondo de la red dos disparos, uno de ellos siendo el famoso “gol fantasma”, que hasta el día de hoy sigue causando polémica en el mundo deportivo. Fue en el minuto 101 cuando Geoff remató, el balón pegó en el travesaño y rebotó sobre la línea, automáticamente el delantero comenzó a festejar y aunque la interpretación al momento era complicada, los árbitros decidieron dar el gol como válido.

Geoff Hurst marcó un hat-trick en una final de un Mundial | Claro Sports

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Han pasado 60 años desde que el país que vio nacer al fútbol levantó una Copa del Mundo. En su propia casa, Inglaterra se coronó en 1966, pero la realidad es que ese título tuvo nombre y apellido: Geoff Hurst, quien forma parte de nuestro conteo Claro Sports rumbo al Mundial 2026.

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