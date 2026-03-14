Arsenal vs Everton en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 30
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde el Emirates Stadium
¿Dónde ver el Arsenal vs Everton en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido de la jornada 30 de la Premier League, entre Arsenal y Everton, de la jornada 30, lo podrás disfrutar a través de la señal de FOX One, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Arsenal vs Everton para la jornada 30, al momento
Todo está listo para que arranque el partido en el Emirates Stadium:
Arsenal: David Raya, Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel, Piero Hincapié, Bukayo Saka, Martín Zubimendi, Declan Rice, Gabriel Martinelli, Eberechi Eze y Viktor Gyokeres.
Everton: Jordan Pickford, Jake O’Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Dwight McNeil, James Garner, Idrissa Gana, Iliman Ndiaye, Kierman Dewsbury-Hall y Beto.
¿A qué hora inicia el Arsenal vs Everton hoy 14 de marzo de 2026?
El duelo entre Arsenal y Everton se llevará a cabo en el Emirates Stadium y escuchará su silbatazo inicial en punto de las 11:30 horas de la Ciudad de México.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
Sean bienvenidos todos y todas a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Arsenal y Everton desde el Emirates Stadium de Londres, en juego correspondiente a la jornada 30 de la Premier League.
Los Gunners son los actuales líderes de la competencia con 67 puntos, ventaja que buscarán mantener o incrementar, pensando en el cierre del torneo para evitar cualquier susto con respecto al Manchester City, que es su más cercano perseguidor (60). De ahí, la importancia de ganar este duelo en casa ante un Everton que marcha en el octavo lugar del torneo con 43 unidades. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.