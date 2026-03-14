Arsenal vs Everton en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 30

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Sean bienvenidos todos y todas a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Arsenal y Everton desde el Emirates Stadium de Londres, en juego correspondiente a la jornada 30 de la Premier League.

Los Gunners son los actuales líderes de la competencia con 67 puntos, ventaja que buscarán mantener o incrementar, pensando en el cierre del torneo para evitar cualquier susto con respecto al Manchester City, que es su más cercano perseguidor (60). De ahí, la importancia de ganar este duelo en casa ante un Everton que marcha en el octavo lugar del torneo con 43 unidades. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.