Real Oviedo vs Valencia en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 28

Sigue el encuentro entre carbayones y naranjeros, dos equipos que buscan salir de la parte baja de la clasificación

Sigue el Oviedo vs Valencia, en vivo. | Claro Sports.

Alineaciones del Real Oviedo vs Valencia para la jornada 28, al momento Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi López; Thiago Cruz, Kwasi Sibo, Nicolás Fonseca, Luka Ilic, Alberto Reina Campos y Federico Viñas. Valencia: Stole Dimitrievski (P); Gayá, Eray Comert, Unai Nuñez, Thierry Correia, Arnaut Danjuma, Filip Ugrinic, Guido Rodríguez, Largie Ramazani, Umar Sadiq y Javi Guerra ¿Dónde ver el Real Oviedo vs Valencia en vivo? Canales de TV y streaming online El encuentro podrá seguirse en televisión y plataformas de streaming que transmiten LaLiga, dependiendo del país. En México y Latinoamérica, el partido estará disponible a través de Sky Sports, un canal disponible en diversos sistemas de TV de Paga. ¿A qué hora inicia el Real Oviedo vs Valencia hoy sábado 14 de marzo de 2026? El partido entre Real Oviedo y Valencia se jugará el sábado 14 de marzo de 2026 en el estadio Carlos Tartiere. El silbatazo inicial está programado para las 11:30 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica, mientras que para Colombia serán las 12:30 horas.

¡Sigue el juego entre el Real Oviedo vs Valencia!

La fecha 28 de LaLiga 2025-2026 sigue su curso este sábado 14 de marzo con el duelo entre Real Oviedo y Valencia. El partido se jugará en el estadio Carlos Tartiere y aparece como un compromiso relevante para los dos clubes en esta parte decisiva de la temporada.

El cuadro asturiano se presenta a este encuentro en una posición delicada dentro de la clasificación. Oviedo se mantiene en la zona baja y necesita puntos para tomar aire y mejorar su panorama. Del otro lado estará un Valencia que intenta sostener su paso para acercarse a puestos más altos en el torneo español.

Este compromiso también puede influir tanto en la batalla por alejarse del descenso como en la disputa por la mitad de la tabla. Mientras el conjunto local trata de dejar atrás una racha negativa, el equipo valenciano quiere sacar provecho de su momento reciente. Valencia llega después de derrotar 3-2 al Alavés. En sus encuentros más recientes de LaLiga registra dos triunfos y dos caídas, con un balance de siete goles anotados y seis recibidos.

El antecedente más reciente entre ambos en esta campaña se jugó el 30 de septiembre de 2025, cuando Real Oviedo logró una victoria de 2-1.

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