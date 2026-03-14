Simeone, satisfecho con Obed Vargas en su primera titularidad con el Atlético de Madrid

El técnico rojiblanco destacó el trabajo del mediocampista mexicano en la victoria ante Getafe por la jornada 28 de LaLiga

Obed Vargas dejó una buena impresión al Cholo. | Reuters.

Obed Vargas dio un paso importante en el Atlético de Madrid luego de ser titular por primera vez con el primer equipo, y tras el triunfo por 1-0 ante Getafe en la jornada 28 de LaLiga, Diego Simeone se mostró satisfecho con el rendimiento del mediocampista mexicano.

El entrenador argentino valoró la respuesta del futbolista en un partido exigente, sobre todo porque llegaba sin continuidad. Vargas arrancó en el once inicial, jugó 72 minutos en el Estadio Metropolitano y dejó una actuación que no pasó desapercibida para su técnico.

Al ser consultado por el desempeño del mexicano, Simeone dejó una respuesta clara sobre lo que vio en el campo. “Lo que se vio. Hay cosas que se ven, evidentemente es mejor comentarlo ustedes, que también lo vieron. El chico jugó muy bien, se adaptó muy bien por ser su primer partido de titular. No venía teniendo continuidad. Cumplió con un trabajo colectivo en lo que necesitaba el equipo defensivamente y ofensivamente muy bien”.

Vargas ocupó una función como interior por derecha y mostró orden táctico durante buena parte del encuentro. Desde el inicio se ofreció como opción de pase, ayudó en la circulación del balón y también respondió en la presión cuando el equipo perdió la posesión.

De acuerdo con su actuación en el partido, el mexicano registró 40 acciones con balón y completó 28 de 29 pases, además de imponerse en los duelos que disputó. Simeone también explicó que el desgaste terminó por pesarle con el paso de los minutos, algo que consideró normal por la falta de ritmo de competencia. “Después se fue cansando con el correr de los minutos, es normal porque no tenía minutos en su cuerpo. Evidentemente lo sacamos para refrescar con Marcos (Llorente) ese lugar”.

La actuación de Obed Vargas dejó una señal positiva para el Atlético de Madrid en la recta final de la temporada. Más allá de que no firmó un debut de titular con reflectores, sí cumplió con lo que pedía el partido y recibió el respaldo público de su entrenador, que terminó satisfecho con la respuesta del mexicano ante Getafe.

Simeone valora el triunfo, pero pide más contundencia al Atlético

El Cholo Simeone destacó el trabajo de su equipo tras la victoria ante Getafe, sobre todo por lo mostrado durante el primer tiempo. El técnico consideró que el Atlético fue superior en ese tramo del partido y que incluso pudo irse con una ventaja mayor al descanso, por lo que se quedó satisfecho con el rendimiento general y con la obtención de tres puntos importantes en casa.

Sin embargo, el entrenador también dejó claro que en la segunda parte su equipo pudo resolver mejor varias jugadas, especialmente en el último pase y en la definición. Aunque reconoció que el resultado era el que buscaban, admitió que faltó esa contundencia habitual en el cierre del encuentro, en un duelo donde Getafe también generó peligro y exigió una buena respuesta defensiva.

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