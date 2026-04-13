La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, en vivo por Claro Sports

El telón de la campaña se abre este jueves 16 de abril con el choque entre los bicampeones Diablos Rojos del México ante Piratas de Campeche

Los Diablos abren la campaña ante Piratas | Imago7

La emoción del béisbol regresa con fuerza a los diamantes de México y en Claro Sports tenemos todo listo para llevarte el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol 2026, una temporada que promete espectáculo, rivalidades intensas y grandes figuras en cada serie. La campaña inicia con duelos que marcarán el ritmo del campeonato y que podrás seguir completamente en vivo.

El telón se levanta este jueves a las 20:00 horas con un enfrentamiento que combina tradición y poder ofensivo: Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México. La novena escarlata buscará imponer condiciones desde el inicio, mientras que Campeche intentará dar el primer golpe de la temporada en calidad de visitante.

Para el viernes, la actividad continúa a las 20:15 horas con un duelo que promete alto voltaje en el norte del país: Acereros de Monclova vs Charros de Jalisco. Ambos equipos llegan con aspiraciones claras de protagonismo y buscarán arrancar con el pie derecho en una serie que puede marcar tendencia en la zona.

El sábado a las 19:00 horas, el diamante se enciende en el sureste con el choque entre Tigres de Quintana Roo y Olmecas de Tabasco. Este enfrentamiento reúne a dos equipos que suelen ofrecer juegos cerrados, donde el pitcheo y la estrategia toman un papel determinante.

La jornada del fin de semana cierra el domingo a las 18:00 horas con el duelo entre Conspiradores de Querétaro y El Águila de Veracruz. Este compromiso representa una oportunidad para medir el nivel de dos franquicias que buscan consolidarse y dar de qué hablar en la temporada 2026.

En Claro Sports te llevaremos cada lanzamiento, cada batazo y cada jugada clave de esta semana inaugural, con cobertura completa para que no te pierdas el inicio de una campaña que apunta a ser histórica. La Liga Mexicana de Béisbol vuelve a encender la pasión y nosotros estaremos contigo en cada inning.

¿Cómo ver Claro Sports?

Podrás seguir toda la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 a través de la multiplataforma de Claro Sports. Las transmisiones estarán disponibles en televisión de paga, así como en su sitio web oficial y canal de YouTube, donde se ofrece acceso gratuito a distintos eventos deportivos.

Además, en clarosports.com tendrás noticias, estadísticas y el seguimiento completo de cada encuentro, para que no pierdas detalle del inicio de temporada y acompañes a tu equipo favorito en cada jugada.

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