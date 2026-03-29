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Deportivo Pasto vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Publicado por Nelson Rivera

El Estadio La Libertad de Pasto será testigo del duelo entre el primero y segundo de la clasificación.

Directo Pasto Vs Nacional
Pasto Vs Nacional, minuto a minuto / Claro Sports.

Horario del partido Deportivo Pasto vs Atlético Nacional hoy, 29 de marzo del 2026

La pelota en territorio nariñense empezará a rodar a las 06:20 de la tarde.

Alineaciones del Deportivo Pasto vs Atlético Nacional para la fecha 14 al momento

Deportivo Pasto: Iago Herrerín; Hervin Goyes, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Yéiler Góez, Johan Caicedo, Mateo Garavito, Jonathan Perlaza, Diego Chávez y Andrey Estupiñán.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; César Haydar, Andrés Román, Milton Casto, Neider Parra; Matheus Uribe, Bello, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Sarmiento y Alfredo Morelos.

¿Quién transmite en vivo el Deportivo Pasto vs Atlético Nacional y dónde mirar en TV y streaming?

Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano le pertenecen a Win Sports. Dicho partido se puede ver a través del canal Win+ Fútbol.

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