Deportivo Pasto vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
Publicado por Nelson Rivera
El Estadio La Libertad de Pasto será testigo del duelo entre el primero y segundo de la clasificación.
Horario del partido Deportivo Pasto vs Atlético Nacional hoy, 29 de marzo del 2026
La pelota en territorio nariñense empezará a rodar a las 06:20 de la tarde.
Alineaciones del Deportivo Pasto vs Atlético Nacional para la fecha 14 al momento
Deportivo Pasto: Iago Herrerín; Hervin Goyes, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Yéiler Góez, Johan Caicedo, Mateo Garavito, Jonathan Perlaza, Diego Chávez y Andrey Estupiñán.
Atlético Nacional: Harlen Castillo; César Haydar, Andrés Román, Milton Casto, Neider Parra; Matheus Uribe, Bello, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Sarmiento y Alfredo Morelos.
¿Quién transmite en vivo el Deportivo Pasto vs Atlético Nacional y dónde mirar en TV y streaming?
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