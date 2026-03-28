Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports Colombia se puede enterar de todos los pormenores del duelo en tierras nariñenses.

Posibles Alineaciones Pasto Vs Nacional / Claro Sports.

Continúan las emociones de la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026-I, el Fútbol Profesional Colombiano no descansa. Para este domingo uno de los ‘platos fuertes’ se estará viviendo en tierras nariñenses. Deportivo Pasto y Atlético Nacional se ven las caras en el Estadio La Libertad. Un Duelo de la parte alta de la tabla.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Deportivo Pasto: Iago Herrerín; Hervin Goyes, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Yéiler Goez, Johan Caicedo, Mateo Garavito, Jonathan Perlaza, Andrey Estupiñán y Santiago Córdoba.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Atlético Nacional: Harlen Castillo; César Haydar, Andrés Román, Milton Casto, Neider Parra; Matheus Uribe, Andrés Marín, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Cristian Arango y Alfredo Morelos.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Pasto vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio La Libertad arrancará a las 6:20 p.m. del domingo 29 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol, la plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego.

En Claro Sports Colombia les brindaremos un completo minuto a minuto y crónica del respectivo juego.

Últimos partidos del Deportivo Pasto

24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto | Fecha 13.

18.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 12.

13.03.2026 | Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto | Fecha 11.

09.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 América de Cali | Fecha 10.

01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta | Fecha 9.

Últimos partidos de Atlético Nacional

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá.

17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.

13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros.

10.03.2026 | Junior 0-4 Atlético Nacional.

07.03.2026 | Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional.

¿Quiénes son los árbitros del partido?

Juez central: Carlos Ortega.

Asistente 1: Richard Ortiz.

Asistente 2: Elkin Abril.

Cuarto árbitro: Jonathan Ortiz.

VAR: Nicolás Gallo.

AVAR: Daniel Alzate.

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