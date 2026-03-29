No le fue suficiente: Néstor Lorenzo asegura que quiere revancha contra Francia… ¡en el Mundial!

El director técnico de la Tricolor está convencido que puede equiparar el nivel del combinado galo de aquí al magno evento.

Richard Ríos y Néstor Lorenzo conversan. – Franck Fife, AFP.

Luego del desastre hecho por la Selección Colombia en el partido preparatorio frente a Francia ha quedado un ambiente de desazón en la opinión pública. Haciendo el balance con la caída anterior ante Croacia, el plan de Néstor Lorenzo en esta doble fecha FIFA no funcionó, pero sí deja conclusiones de urgente corrección para lo que viene. El director técnico habló en conferencia de prensa tras el encuentro y aseguró que quiere enfrentar de nuevo a los galos durante el Mundial.

Quiere repetir

“Fueron dos partidos muy exigentes y asumimos el riesgos cuando los aceptamos. Fue muy corta la distancia entre los juegos. Contra Croacia fue parejo, pero pudimos haberlo empatado o ganado. Hoy, Francia nos superó en el primer tiempo y una muestra de categoría. Sabíamos que nos exponíamos a esto y yo quería eso. Ojalá tengamos la revancha contra ellos en el Mundial“.

Jugadores, bajo la lupa

“Creo que el grupo es bastante parejo. Hemos tenido la posibilidad de ver a muchos jugadores y jugar tan seguido nos ayudó a cuidar a los muchachos. Me gustó la cara del segundo tiempo, porque se animó a jugar mano a mano. Me gustó como acabó el equipo, pero reconozco que Francia fue superior y nos rompió la línea de presión. Nos deja mucho aprendizaje y creo que hubo error o mala suerte en todos los goles que nos hicieron. No estuvimos bien en funcionamiento durante el primer tiempo, pero mejoramos en el segundo“.

La suplencia de Francia

“Son suplentes, pero son titulares en los mejores equipos del mundo. Es un equipo que tiene 12 años de proceso y llegó a dos finales del mundo. Es un equipazo. Esos suplentes se están jugando un puesto en la Copa del Mundo. Esto lo afrontamos y vamos para adelante con un grupo que va a estar más fuerte con estas dos derrotas. No hablé con nadie de cuántos minutos iba a jugar, pero teníamos todo planificado de parte del cuerpo técnico. Por eso cambiamos a James Rodríguez y a los laterales. Estoy con toda la fuerza y la fe para lo que viene. Aprenderemos de esto, pero también le llegamos a Francia. Hay que mejorar la parte defensiva”.

“La actitud defensiva de todo el equipo no me gustó. Creo que estuvimos parejos contra Croacia, que tiene un proceso de 12 años en los que salió segundo y tercero de los Mundiales. Con Francia sí estamos uno o dos escalones detrás. Hay diferencias sustanciales en los procesos, pero estoy convencido de que lo vamos a equiparar“.

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