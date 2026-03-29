¡Entre los mismos Colombianos! Disturbios entre seguidores opaca partido de Colombia vs Francia

En el minuto 27 del partido preparatorio Colombia vs Francia, se registró un incidente entre seguidores colombianos que llamó la atención de todos los asistentes.

Disturbios entre hinchas de Colombia | Captura de pantalla Gol Caracol.

En el Northwest Stadium de Landover, Maryland, se vivió un partido preparatorio entre la Selección Colombia y Francia en el marco de la preparación de ambos equipos rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien el partido prometía ser una jornada de fútbol y color en las gradas, no todo transcurrió con tranquilidad.

Desde la previa, los seguidores colombianos y franceses llenaron el estadio con banderas, cánticos y entusiasmo, demostrando su apoyo a los equipos. Las graderías mostraban un espectáculo de colores y energía, típico de un amistoso internacional que sirve de ensayo antes de la cita mundialista.

Minuto 27: incidente en las graderías

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 27, se registró un hecho que llamó la atención de todos los asistentes. Según imágenes captadas por el Gol Caracol, dos pequeños grupos de hinchas colombianos comenzaron a intercambiar improperios, que rápidamente derivaron en un enfrentamiento físico con puños y patadas.

🇺🇸🇨🇴🇫🇷 SE PUDRIÓ ENTRE LOS PROPIOS COLOMBIANOS



Colombianos se enfrentaron en la tribuna superior del estadio North West, en la previa del amistoso contra Francia. pic.twitter.com/7DTMg0DRnU — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 29, 2026

La reacción de los demás asistentes

El incidente generó la atención de los espectadores cercanos, quienes dejaron momentáneamente de seguir el partido para observar la confrontación. Afortunadamente, la situación no escaló a mayores y solo duró unos instantes, pero quedó grabada y circula en redes sociales como un ejemplo de la tensión que puede generarse en los encuentros deportivos.

Dispersión y final del conflicto

Tras la breve pelea, los hinchas involucrados comenzaron a dispersarse y se dirigieron hacia el sector de comidas, poniendo fin al altercado. Aún no se ha emitido un reporte oficial sobre sanciones o medidas por parte de la organización del estadio o de las autoridades locales.

Este incidente recuerda que, aunque los partidos amistosos sirven para disfrutar del fútbol y la pasión por la camiseta, es fundamental mantener la convivencia y el respeto en las graderías. La organización y los clubes suelen insistir en que los seguidores vivan los encuentros con entusiasmo, pero sin poner en riesgo la seguridad de los demás asistentes.

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