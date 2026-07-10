La escuela de Rafa Márquez: seis entrenadores que marcaron al nuevo técnico de México

Rafael Márquez construyó su idea como entrenador con aprendizajes de Bielsa, La Volpe, Deschamps, Rijkaard, Guardiola y Aguirre, figuras clave en su carrera

Rafael Márquez inicia su etapa como entrenador de la selección mexicana con una formación construida durante tres décadas en distintos países, clubes y modelos de juego. Su nombramiento como sucesor de Javier Aguirre fue oficializado el 8 de julio de 2026, después de trabajar como auxiliar del ‘Vasco’ desde 2024, dentro de una transición diseñada para conducir al equipo nacional hacia la Copa del Mundo de 2030.

El recorrido de Márquez como futbolista lo puso bajo las órdenes de técnicos con propuestas diferentes. Marcelo Bielsa participó en su formación, Ricardo La Volpe lo consolidó, Didier Deschamps lo dirigió en Francia, Frank Rijkaard y Pep Guardiola marcaron su paso por el Barcelona, mientras que Aguirre trabajó con él como jugador y después lo incorporó a su cuerpo técnico. De esas etapas surge una escuela que combina desarrollo de talento, salida con balón, manejo de grupo, juego de posición y adaptación a escenarios de presión.

De la cantera del Atlas al aprendizaje en Europa

Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa no dirigió a Márquez en el primer equipo del Atlas, pero sí tuvo influencia en el sistema que permitió detectar y desarrollar al defensor durante su etapa formativa. El argentino llegó al club como captador de talento y participó en la reestructuración de sus fuerzas básicas, donde se establecieron métodos de seguimiento, preparación táctica y comprensión de los espacios. Márquez fue descubierto durante una prueba vinculada con la red de reclutamiento que Bielsa impulsó en la institución rojinegra.

De Bielsa, el nuevo seleccionador puede recuperar la importancia de observar futbolistas fuera de los focos habituales, trabajar con categorías menores y establecer una misma línea deportiva desde las selecciones juveniles hasta el equipo mayor. El desarrollo de jugadores como Gilberto Mora, Mateo Chávez y otros elementos que llegarán al proceso rumbo a 2030 requerirá seguimiento, enseñanza táctica y oportunidades dentro de un proyecto de largo plazo.

Bielsa trabajó en el fútbol formativo del Atlas | Reuters

Ricardo La Volpe

Ricardo La Volpe fue quien acompañó la consolidación de Márquez en la Primera División. Bajo su dirección, el defensa se convirtió en una pieza del Atlas que alcanzó la final del Verano 1999 ante Toluca, serie que terminó 5-5 en el marcador global y se definió en penaltis a favor de los Diablos Rojos. Años después volvieron a coincidir en la selección mexicana durante el proceso rumbo a Alemania 2006, donde Márquez fue capitán y México avanzó a los octavos de final.

La principal enseñanza de La Volpe está relacionada con la construcción de juego desde la defensa. Márquez actuó como central, líbero y mediocampista, posiciones desde las que debía superar líneas mediante pases, conducción y movimientos coordinados. Esa idea puede trasladarse a una selección que busque iniciar sus ataques con los defensores, incorporar a los mediocampistas en la salida y utilizar estructuras con tres jugadores en la primera línea.

Didier Deschamps

Didier Deschamps dirigió a Márquez durante la etapa final del mexicano con el AS Monaco. Después de dos temporadas sin resultados constantes, el equipo terminó como subcampeón de la liga francesa en la campaña 2002-2003 y conquistó la Copa de la Liga tras vencer 4-1 al Sochaux. Márquez fue titular en aquella final y salió rumbo al Barcelona al concluir la temporada.

El paso con Deschamps representó una enseñanza sobre competencia, organización y manejo de partidos. El francés comenzaba entonces su carrera en los banquillos y construyó un equipo capaz de competir por dos torneos mediante una estructura definida. Márquez puede incorporar ese pragmatismo para modificar planteamientos según el rival, administrar eliminatorias y distinguir entre los requerimientos de un amistoso, una fase de grupos o un partido directo.

Deschamps dio su primeros pasos junto a Márquez | REUTERS/Jeenah Moon

Rijkaard y Guardiola, las dos etapas de Márquez en el Barcelona

Frank Rijkaard recibió a Márquez en el Barcelona durante el verano de 2003. El neerlandés lo utilizó inicialmente como mediocampista antes de establecerlo como defensa central. Durante ese ciclo, el club ganó las Ligas de 2004-2005 y 2005-2006, la Champions League de 2005-2006 y dos Supercopas de España, además de recuperar un modelo basado en la posesión y la circulación del balón.

Rijkaard puede aportar a la propuesta de Márquez una referencia sobre el manejo de vestidores con futbolistas de diferentes jerarquías y nacionalidades. El neerlandés dirigió una plantilla con figuras como Ronaldinho, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Samuel Eto’o y Lionel Messi. Su gestión mostró la necesidad de establecer funciones claras, mantener equilibrio entre líneas y utilizar la versatilidad de los jugadores sin modificar la estructura colectiva.

Pep Guardiola tomó al Barcelona en 2008 y mantuvo a Márquez durante sus primeras dos temporadas. El mexicano formó parte del grupo que enlazó seis títulos entre 2009 y 2010, aunque una lesión de menisco le impidió disputar la final de la Champions League de 2009 y posteriormente perdió espacio ante el crecimiento de Gerard Piqué. Esa etapa expuso a Márquez al juego de posición, la presión tras pérdida, la ocupación racional de los espacios y la competencia interna permanente.

La influencia de Guardiola también puede aparecer en la preparación de los encuentros y en la búsqueda de futbolistas que comprendan varias posiciones. Márquez dirigió posteriormente al Barcelona Atlètic, donde continuó su formación dentro de la estructura deportiva del club catalán. La combinación entre la gestión de Rijkaard y el detalle táctico de Guardiola ofrece una base para construir un equipo que tenga el balón, pero que también sepa recuperarlo y defender lejos de su portería.

Guardiola sacó lo mejor Márquez | Reuters

Javier Aguirre, de entrenador a compañero de cuerpo técnico

Javier Aguirre dirigió a Márquez en dos Copas del Mundo. En Corea-Japón 2002 le entregó el gafete de capitán con 23 años; México terminó como líder de un grupo integrado por Italia, Croacia y Ecuador, antes de caer 2-0 frente a Estados Unidos en octavos de final. Volvieron a coincidir en Sudáfrica 2010, donde el equipo avanzó nuevamente a octavos y fue eliminado por Argentina.

De Aguirre, Márquez conoce la administración de crisis, la toma de decisiones bajo presión y las exigencias que rodean a la selección mexicana. El ‘Vasco’ asumió procesos con poco margen de preparación, reorganizó grupos y privilegió la competencia inmediata. Esos recursos pueden servirle a Márquez durante las eliminatorias, los torneos de Concacaf y los periodos en los que contará con pocos entrenamientos antes de cada partido.

La relación cambió en 2024, cuando Márquez dejó de ser jugador dirigido por Aguirre para convertirse en su auxiliar. Desde el cuerpo técnico participó en la conquista de la Liga de Naciones y la Copa Oro de 2025, además del recorrido de México hasta los octavos de final del Mundial 2026. El equipo ganó sus primeros cuatro partidos del torneo sin recibir gol, antes de perder 3-2 frente a Inglaterra.

Esa última etapa le permitió observar directamente la planificación de convocatorias, la relación con los clubes, el análisis de rivales y la conducción diaria de un representativo nacional. También recibió una base de futbolistas que ya conoce sus métodos y que trabajó con él durante dos años, una condición que reduce el periodo de adaptación al nuevo cuerpo técnico.

La propuesta de Rafael Márquez no tendrá que reproducir por completo el modelo de uno de sus antiguos entrenadores. Su desafío será integrar la detección de talento de Bielsa, la salida con balón de La Volpe, la gestión competitiva de Deschamps, el equilibrio de Rijkaard, el juego de posición de Guardiola y la capacidad de respuesta de Aguirre. Su primer compromiso oficial será la Liga de Naciones de la Concacaf a finales de 2026, punto de partida de un proceso que tendrá como objetivo central la Copa del Mundo de 2030.

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