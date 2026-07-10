Partidos Mundial 2026 hoy 10 de julio: horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Este viernes 10 de julio continúa la actividad en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026: España y Bélgica, a escena

¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? | Claro Sports

El Mundial 2026 está cada vez más cerca de llegar a su final. La Copa del Mundo entra en la recta decisiva con únicamente siete partidos por delante, luego de que la fase de grupos y las primeras rondas de eliminación directa definieran a las ocho mejores selecciones del torneo.

Este viernes 10 de julio solo habrá un partido en la agenda mundialista. España y Bélgica se enfrentarán en la segunda llave de los cuartos de final, con un boleto a las semifinales en juego y la posibilidad de medirse ante Francia, que aseguró su clasificación tras vencer 2-0 a Marruecos.

La Roja llega a esta instancia después de haber sido líder del Grupo H con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El conjunto español terminó la primera ronda con cinco goles a favor y sin recibir anotaciones, una estadística que mantiene después de cinco partidos disputados en la Copa del Mundo.

En la fase de eliminación directa, España superó a Austria en los dieciseisavos de final con marcador de 3-0. Posteriormente dejó fuera a Portugal en los octavos de final por 1-0, gracias a un gol en los últimos minutos que permitió al equipo español avanzar entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Por su parte, Bélgica avanzó como líder del Grupo G con cinco unidades, después de conseguir una victoria y dos empates durante la fase inicial. El equipo europeo registró seis goles anotados y dos recibidos antes de comenzar la etapa de eliminación directa.

El camino belga en las rondas definitivas comenzó con una remontada ante Senegal. Después de estar abajo 0-2, Bélgica igualó el marcador 2-2 y llevó el encuentro al tiempo extra, donde consiguió el triunfo por 3-2 para avanzar a los octavos de final. En esa instancia eliminó a Estados Unidos, una de las selecciones anfitrionas, con una goleada de 4-1.

España y Bélgica llegan al Estadio Los Angeles con características distintas: el cuadro español mantiene su portería en cero después de cinco partidos, mientras que Bélgica llega con siete goles marcados en sus dos encuentros de eliminación directa. El ganador de esta serie completará el primer cruce de semifinales.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 10 de julio

El duelo entre España y Bélgica se disputará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Los Angeles, ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos. Será el enfrentamiento que definirá al rival del conjunto francés en la siguiente fase del torneo.

Viernes 10 de julio

España vs Bélgica | Cuartos de final | Los Ángeles, Estados Unidos México (CDMX) y Centroamérica: 13:00 horas Colombia: 14:00 horas Estados Unidos (ET): 15:00 horas Estados Unidos (PT): 12:00 horas Argentina: 16:00 horas

| Cuartos de final | Los Ángeles, Estados Unidos

¿Dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026? Canales de TV y online

En México, el partido España vs Bélgica se podrá ver en vivo por televisión a través de ViX, que cuenta con el Pase Mundial 2026 para ver todos los partidos del torneo. En Estados Unidos, el duelo irá en vivo por Telemundo y Peacock para la cobertura en español; mientras que en Colombia, DirecTV Sports tiene los 104 partidos del Mundial 2026, mientras que Caracol TV, RCN y Win Sports cuentan con paquetes parciales de transmisión. Finalmente,Tigo Sports llevará la cobertura de los 104 partidos del Mundial 2026 para Centroamérica.

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