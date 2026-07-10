Kansas City se viste de Argentina: asado, ‘La Cuarta Estrella’ y fiesta por Messi rumbo a los cuartos de final

Alejandro Orvañanos, reportero de Claro Sports, mostró el ambiente argentino que tomó la ciudad estadounidense antes del duelo ante Suiza

A más de nueve mil kilómetros de Buenos Aires, Kansas City se convirtió en un punto de encuentro para los aficionados argentinos durante el Mundial 2026. La ciudad estadounidense vive las horas previas al partido de cuartos de final con música, asado, cerveza y distintas expresiones de la cultura albiceleste.

El color de la afición fue captado por Alejandro Orvañanos, reportero de Claro Sports, quien visitó Los Hornos, el rincón más argentino de Kansas City, y mostró cómo la comunidad trasladó algunas de sus tradiciones a territorio estadounidense antes del duelo frente a Suiza.

Uno de los protagonistas del ambiente argentino en la sede mundialista es Palmito, creador de la canción “La Cuarta Estrella”. El tema tomó mayor relevancia después de que Lionel Messi y los jugadores de la selección argentina fueran captados cantándolo tras la victoria ante Egipto en los octavos de final.

Palmito explicó que el momento en el que vio al plantel argentino interpretando su canción fue especial. El músico relató a Claro Sports que durante el partido ante Egipto llegó a pensar que la aventura mundialista podía terminar cuando Argentina estaba abajo 2-0 en el marcador, pero después vivió una jornada que cambió por completo con la remontada y la difusión del video.

“Fue un momentazo. Yo estaba en los 70 minutos de partido perdiendo 2-0 contra Egipto. Dije: ‘Nos volvemos, se termina la película, todo es una tristeza, perder ahora con Egipto es rarísimo, última copa de Messi, todo mal’. Y después fueron horas tremendas porque no solo ganamos el partido y festejamos afuera con los hinchas sino que cuando llego a la casa veo el celular que todos me estaban diciendo: los jugadores cantando tu canción. Me largué a llorar, llamé a mi familia”, explicó.

La canción “La Cuarta Estrella” se convirtió en uno de los símbolos de la celebración argentina durante el Mundial 2026. El músico también envió un mensaje a la afición mexicana: “Muchísimos hermanos y hermanas mexicanas están cantando La Cuarta Estrella, me mandan mensajes, así que un cariño para todos y los que no se quieren subir al barco, no hay ningún problema”.

Kansas City también es el escenario de encuentros entre la comunidad argentina y algunos integrantes del plantel. Durante la Copa del Mundo, varios futbolistas visitaron Los Hornos, espacio creado para compartir la cultura argentina, además de que llevaron comida a familiares de jugadores durante su estancia en la sede.

La afición argentina también dedicó mensajes de reconocimiento a Lionel Messi, quien disputa posiblemente su último Mundial. Los seguidores destacaron su trayectoria con la selección y el camino recorrido hasta conseguir el título en Qatar 2022, mientras Kansas City se prepara para recibir el duelo de cuartos de final ante Suiza con una presencia argentina que se mantiene presente en cada rincón de la ciudad.

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