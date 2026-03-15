Milito ve a La Hormiga González en el Mundial 2026 con la selección mexicana

El estratega argentino señaló que el delantero tiene elementos para jugar en Europa, pero desea que se quede más tiempo en Guadalajara

Armando ‘La Hormiga’ González fue uno de los protagonistas en la victoria de Chivas por 3-0 sobre Santos Laguna, en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX disputado en el estadio Akron. El delantero marcó dos goles y fue mencionado por el técnico Gabriel Milito tras el encuentro.

Después del partido, el entrenador argentino habló sobre el momento que vive el futbolista y sobre la posibilidad de verlo en la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Milito explicó que el atacante atraviesa un proceso que comenzó desde el torneo anterior y que ha tenido continuidad en el actual campeonato.

Milito espera que La Hormiga no vaya a Europa y se quede en Chivas | Imago7

“Sigue marcando goles, que el equipo necesita de sus goles. Está en un muy buen momento, no solamente este torneo, sino ya lo viene demostrando desde el torneo anterior”, señaló Milito en conferencia de prensa después del triunfo del Guadalajara.

El entrenador también mencionó que le gustaría que el futbolista tenga la oportunidad de disputar la Copa del Mundo, aunque aclaró que la decisión corresponde al cuerpo técnico de la selección mexicana. Milito recordó que la convocatoria depende del entrenador del representativo nacional.

“Después, ojalá que pueda vivir la experiencia de jugar un Mundial, pero yo ahí no puedo dar mucha opinión, porque hay un entrenador que toma la decisión de quiénes van a participar en el Mundial. Yo ahí no puedo dar mi opinión”, expresó el técnico del Guadalajara.

Gabi también habló del desarrollo del jugador dentro del equipo y explicó que el crecimiento del atacante no se limita únicamente a la anotación de goles. El entrenador mencionó que el delantero ha tenido participación dentro del juego colectivo.

“Yo estoy muy contento con sus goles, pero también con su evolución desde el juego. Ese progreso me gusta que lo vaya teniendo para ser un jugador más completo, no solamente un jugador que marque goles, sino que pueda participar del juego y que lo haga bien”, declaró el estratega argentino.

El técnico agregó que el futbolista ha mostrado condiciones que podrían abrirle oportunidades fuera del fútbol mexicano, aunque también señaló que desea que continúe en el club. El estratega argentino dejó en claro que su intención es que el delantero siga formando parte del plantel del Guadalajara.

“Con respecto si puede ir a Europa, por supuesto que tiene las condiciones. Claro, pero yo quiero que se quede con nosotros. No tengo ningún apuro de que se nos vaya. Espero que él tampoco. Ya veremos”, concluyó el entrenador tras el triunfo de Chivas en el estadio Akron.

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