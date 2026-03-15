Santa Fe vs Alianza FC, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

El último partido de la jornada sabatina entre ‘cardenales’ y el equipo de Valledupar.

Santa Fe vs Alianza FC – en directo, online.

Continúan las emociones del Fútbol Profesional Colombiano y el compromiso que cierra la jornada sabatina será el de Independiente Santa Fe vs Alianza FC. El conjunto de Valledupar tiene buenos recuerdos con el conjunto ‘Cardenal’, sin embargo, en Bogotá las cosas suelen ser diferentes.

Horario del partido Santa Fe vs Alianza FC hoy 14 de marzo

El duelo entre el ‘León’ y Alianza FC será a las 8:30 p.m. (hora colombiana) y se disputará en el estadio Nemesio Camacho.

Alineación de Santa Fe y Alianza FC para la fecha 11, al momento

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristian Mafla, Jhojan Torres, Maximiliano Lovera, Yilmar Velásquez, Omar Fernández, Edwin Mosquera y Hugo Rodallega. DT: Pablo Reppeto.

Alianza FC: Johan Wallens; Yilson Rosales, Juan Viveros, Jesús Figueroa, Kevin Moreno, Jhildrey Lasso, Yeiner Londoño, Fabián Cantillo, Jhair Castillo, Felipe Pardo, Carlos Lucumí.

¿Quién transmite en vivo el Santa Fe vs Alianza FC y dónde mirar en TV y streaming?

El partido de la noche de este sábado en Bogotá será transmitido por Win Sports + y la plataforma de Win Sports Online.

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