Fuerte gresca tras el Boyacá Chicó vs Millonarios: un jugador habría sido atacado

Reportan que en el camino a los vestidores, un fuerte encontronazo entre ambas delegaciones llevó a que uno de los futbolistas resultara agredido.

Boyacá Chicó vs Millonarios | Vizzor

El cierre del juego entre Boyacá Chicó y Millonarios, infortunadamente, dejó un capítulo aparte en el túnel rumbo a los camerinos. Con un arbitraje polémico de Héctor Rivera, los ánimos terminaron más que caldeados. Entre faltas, rojas y discusiones acaloradas, se firmó la victoria para los ‘Ajedrezados’ en Tunja.

Minutos después de las ruedas de prensa, se registró una fuerte denuncia en redes sociales. Parece que la calentura del juego no se quedó en la cancha. Una fuerte discusión, pasada de tono y que terminó en golpes, dejó a un jugador herido en Boyacá Chicó. Se trata de Jacobo Pimentel, extremo que milita en el cuadro boyacense.

La gresca en La Independencia de Tunja

La denuncia fue divulgada por el periodista Óscar Ostos del Gol Caracol. Dicho comunicador informó que las autoridades policiales tuvieron que tomar cartas al respecto. El más afectado fue Pimentel, con heridas en la cabeza.

“Pelea fea rumbo al camerino del estadio La Independencia, de Tunja, dejó a Pimentel golpeado en enfrentamiento con jugadores de Millonarios y se dio intervención policial”, indicó de entrada en su cuenta de X.

“Fuentes consultadas en Tunja cuentan que el arquero Diego Novoa, de Millonarios, fue el que agredió a Jacobo Pimentel. El inconveniente resultó más grave de lo que parece. Se esperan descargos de los protagonistas”, complementó.

Se espera el informe arbitral y las determinaciones finales. Cabe anotar que Millonarios, sin Mackalister Silva en primera instancia, volverá a jugar frente a Atlético Nacional este martes 17 de marzo por la fecha 12 del campeonato liguero. Del otro lado, Boyacá Chicó hará lo propio el miércoles 18 en su visita a Deportivo Pasto.

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