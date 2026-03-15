¡Renuncia! Nacho Ambriz deja de ser técnico de León

El técnico mexicano salió a la conferencia de prensa del conjunto escarlata para presentar su renuncia tras la goleada de su equipo ante los Xolos de Tijuana

Nacho Ambriz deja el banquillo de León | Imago7

El segundo ciclo de Nacho Ambriz al frente de León llegó a su fin, luego de que anunciara su renuncia como director técnico tras la derrota 0-3 ante Xolos de Tijuana en el estadio Nou Camp, correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El estratega tomó la decisión después de un torneo complicado en el que los resultados no acompañaron al conjunto esmeralda.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Ambriz reconoció el mal momento del equipo y ofreció disculpas a la afición por el desempeño mostrado durante el campeonato: “Pedirle una disculpa a la afición por este mal torneo, decían que segundas partes no eran buenas, yo decía que era muy buena o muy mala y fue la muy mala”, expresó el técnico.

El entrenador también explicó que su salida responde a una reflexión personal sobre la situación del club y el impacto que su permanencia podría tener en el equipo: “Agradecerles el apoyo de la afición, apenado de que las cosas no salieron como yo esperaba, hago más mal quedándome, que dando este paso”, señaló Ambriz frente a los medios.

Asimismo, dejó claro que su decisión no fue producto de una reacción impulsiva tras la derrota, sino una determinación meditada: “No es de calentura, son decisiones de la vida. Le di la cara a los jugadores, hablo con ustedes y hablaré con Jesús (Martínez)”, explicó el estratega, quien asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo.

El León atraviesa un torneo complicado en el Clausura 2026, donde suma seis derrotas y apenas 10 puntos, ubicándose en la posición 16 de la tabla general. Bajo la dirección de Ambriz en esta etapa, el equipo consiguió tres victorias y un empate, resultados que terminaron por colocar al club lejos de los puestos de clasificación.

Ambriz había regresado al banquillo esmeralda en el Apertura 2025, iniciando su segunda etapa con la institución. Su llegada se dio en octubre, precisamente en la jornada 11 de ese torneo, tras la renuncia del argentino Eduardo Berizzo, con la misión de enderezar el rumbo del equipo.

El técnico mexicano ya conocía bien la institución, pues en su primera etapa en León dejó momentos históricos para el club. Entre 2018 y 2021, Ambriz consolidó un proyecto que culminó con el título del torneo Guard1anes 2020, uno de los campeonatos más recordados por la afición esmeralda.

Durante ese primer ciclo, Ambriz dirigió 113 partidos, con un balance de 61 victorias, 23 empates y 29 derrotas, además de registrar 204 goles a favor y 136 en contra. Con su salida, León abre un nuevo capítulo en busca de recomponer el camino en el Clausura 2026 y recuperar el protagonismo en la Liga MX.

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