Noruega, la auténtica “bestia negra” de Brasil: ¡no conoce la derrota!

Los ‘Vikingos Rojos’ certifican la superioridad histórica frente al cuadro sudamericano con cinco partidos en total y ni una sola caída.

Haaland celebra el triunfo de Noruega | REUTERS

La Selección de Noruega orquestó uno de los más grandes golpes en la actual edición de la Copa del Mundo. Los ‘Vikingos Rojos’ dejaron fuera de camino a Brasil, la más veces campeona en estas citas orbitales, en un partido que tuvo tensión desde el primer minuto. Batacazo histórico que sembró la decepción en el entorno de la Canarinha.

Erling Haaland firmó otra gran exhibición en su repertorio goleador. El ‘androide’ de Manchester City apareció para anotar dos goles y liquidar el duelo, que en el último minuto se estrechó por un tanto de Neymar desde el punto penal. Un partido con ingredientes de todo tipo, desde el elogio para los noruegos así como las fuertes críticas que caben en la escuadra de Carlo Ancelotti.

Desde el punto de vista de los antecedentes, no resultó ser tan sorpresivo el asunto. Noruega lleva un balance que pocos tenían en el radar, pues sumó su quinto partido en la hoja de vida frente a la pentacampeona del Mundo. Lo más sorprendente: todavía no conoce lo que es la derrota ante el mencionado rival.

Noruega, la “bestia negra” de Brasil

Dentro de esos cinco partidos, solo dos se disputaron en Copas del Mundo. Una de ellas fue en fase de grupos de la cita orbital en Francia 1998, siendo esta la segunda ocasión en la llave de 16 mejores. Los tres restantes fueron de exhibición.

El primer duelo fue el 28 de julio de 1998. Ese día se firmó una igualdad 1-1 en el Estadio Ullevaal de Oslo. Jan Age Fjortoft anotó para la escuadra local, hasta que Edmar se encargó de configurar el empate definitivo del compromiso amistoso.

Nueve años más tarde, cuando ya todo el mundo esperaba por el Mundial en Francia (30 de mayo de 1997), Noruega selló la primera victoria por 4-2 ante los brasileños. Petter Rudi, Tore André Flo (x2) y Egil Ostenstad marcaron para la escuadra europea, mientras que Djalminha y Romario marcaron cierto honor para la ‘Verde y Amarilla’.

El 23 de junio de 1998, en plena Copa del Mundo, Brasil perdió en el desarrollo del grupo A frente al seleccionado noruego. El tema desde ahí empezó a llamar poderosamente la atención, pues con 1-2 en el marcador, le repetiría la dosis. André Flo y Rekdal marcaron para Noruega, mientras que el equipo sudamericano se reportó con diana de Bebeto.

Vuelve y juega. El 16 de agosto de 2006, ambos no pasaron de una igualdad 1-1 en partido amistoso disputado nuevamente en Oslo. Morten Gamst Pedersen y Daniel Carvalho le pusieron firma al marcador. Veinte años después, se ha concretado el golpe en la mesa que provocó un revolcón en la opinión pública.

Una paternidad escalofriante. Pocos se dan el lujo de decir que conservan un invicto histórico ante Brasil por todo concepto, además de una estruendosa derrota que provocó rechazo y decepción en su país. Los noruegos certificaron el sueño de convertirse en la gran revelación del certamen.

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