México vs Inglaterra en vivo: alineaciones confirmadas para 8vos de final del Mundial 2026

El Tricolor llega a los octavos de final frente a Inglaterra como una de las mejores defensas del Mundial 2026 tras no haber permitido gol todavía

La selección mexicana afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente en el Mundial 2026. Tras cerrar una fase de grupos sin derrotas y superar con autoridad 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Javier Aguirre se instala en los octavos de final, donde enfrentará a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, en un partido que define el boleto a cuartos.

El Tricolor llega con una racha de cuatro victorias en el torneo y con un funcionamiento consolidado, mientras que Inglaterra avanzó tras vencer 2-1 a República del Congo con doblete de Harry Kane. El enfrentamiento en el Estadio Azteca será una nueva prueba de exigencia para el conjunto mexicano, que buscará hacerse fuerte nuevamente ante su afición.

Mundial 2026: esta es la alineación para el México vs Inglaterra

Javier Aguirre repite la alineación con la que venció a Ecuador, con lo que busca mantener equilibrio defensivo, además de asegurar continuidad en la ofensiva. En la portería se mantiene Raúl Rangel, quien ha sido clave tras completar una fase de grupos sin recibir gol y con intervenciones determinantes en momentos clave del torneo.

La línea defensiva estará conformada por Jorge Sánchez en el lateral derecho y Jesús Gallardo por la banda izquierda, mientras que la dupla central la integraría Johan Vásquez y César Montes.

En el mediocampo, Erik Lira repite como pivote, consolidado como pieza de salida y recuperación. A su lado aparece Gilberto Mora, quien se ganó repetir en la alineación tras su despliegue ante Ecuador. El tercer mediocampista será Luis Romo, quien le ganó la carrera a Brian Gutiérrez.

En el ataque, el tridente se mantendrá sin cambios. Julián Quiñones y Roberto Alvarado ocuparán los extremos, mientras que Raúl Jiménez será el centro delantero.

¡La #Alineación está lista! ⚔️



Más que once, será un país entero que late con el mismo corazón y por la misma razón.



¡El momento es ahora! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/BzNb6wEWUT — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

México vs Inglaterra: cuántas veces se han enfrentado y resultados

El enfrentamiento entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 será apenas el segundo en la historia de la Copa del Mundo. El único antecedente se remonta a Inglaterra 1966, cuando los europeos se impusieron 2-0 en fase de grupos.

En el historial general, ambas selecciones se han enfrentado en nueve ocasiones. Inglaterra domina con seis victorias, México suma dos triunfos y se registra un empate. El último enfrentamiento fue en 2010, con victoria inglesa por 3-1 en partido amistoso.

Entre los resultados más destacados figuran el triunfo mexicano 2-1 en 1959 y el 1-0 en 1985, además del empate sin goles en 1969, mientras que Inglaterra ha conseguido victorias amplias como el 8-0 de 1961.

24 de mayo de 1959 | Amistoso | México 2-1 Inglaterra

10 de mayo de 1961 | Amistoso | Inglaterra 8-0 México

16 de julio de 1966 | Copa del Mundo | Inglaterra 2-0 México

1 de junio de 1969 | Amistoso | México 0-0 Inglaterra

9 de junio de 1985 | Amistoso | México 1-0 Inglaterra

17 de mayo de 1986 | Amistoso| Inglaterra 3-0 México

29 de marzo de 1997 | Amistoso | Inglaterra 2-0 México

25 de mayo de 2001 | Amistoso | Inglaterra 4-0 México

24 de mayo de 2010 | Amistoso | Inglaterra 3-1 México

México vs Inglaterra en vivo: ¿Dónde ver el partido de la selección mexicana en el Mundial 2026?

El duelo entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, con horario de las 18:00 horas, tiempo del centro del país.

En México, el partido podrá verse por televisión abierta a través de Canal 5, Canal 7 y Canal 9. En plataformas digitales estará disponible en ViX Premium y aztecadeportes.com.

En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de FOX, Telemundo y plataformas como Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium. En Colombia se podrá seguir por DIRECTV y Win Sports, mientras que en Centroamérica estará disponible mediante FOX.

El encuentro no solo definirá el pase a cuartos de final, sino que también marcará el último partido del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México para la selección mexicana, que en caso de avanzar deberá disputar su siguiente compromiso en territorio estadounidense.

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