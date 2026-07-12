¡Increíble cierre! Tigres remontan y vencen a Bravos con walkoff

La ofensiva de León había tomado ventaja temprana, pero los Tigres lograron remontar con imparables clave de JJ Matijevic, Aldo Flores y Troy Viola

Los Tigres de Quintana Roo lograron empatar la serie de fin de semana frente a los Bravos de León tras una dramática victoria 3-2 en el Estadio Beto Ávila. La novena quintanarroense concretó un rally de tres carreras en la parte baja de la novena entrada, con un sencillo de Phillip Ervin que le permitió darle la vuelta al marcador y recuperar el cuarto lugar de la Zona Sur de la LMB.

El partido comenzó con ventaja para los Bravos, quienes se adelantaron en el primer inning gracias a un infield hit de Gabriel Cancel que impulsó a Dairon Blanco. La ventaja se amplió en la quinta entrada, cuando Esteban Quiroz conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió anotar a Jermaine Palacios, dejando la pizarra 2-0 a favor de León.

Cuando todo parecía indicar que se encaminaba el segundo triunfo de los guanajuatenses, los felinos lograron reaccionar en el noveno episodio. J.J. Matijevic abrió la tanda con una carrera de empate, seguido por Aldo Flores y Troy Viola, quienes fueron remolcados por el imparable de Phillip Ervin para sellar la victoria y emparejar la serie. Esta fue la tercera ocasión en los seis juegos recientes en que los quintanarroenses ganan en un walkoff.

El triunfo de Quintana Roo se consolidó gracias a la labor de relevo de José Adames, quien se apuntó la victoria, mientras que Robert Gsellman cargó con la derrota por León. Esta victoria permitió a los Tigres mantenerse dentro de los primeros lugares de la Zona Sur de la LMB 2026.

Tras este resultado, la serie continúa este domingo con el tercer juego programado para las 18:00 horas en el cubil felino. Para este encuentro, los Tigres anunciaron a Onelki García como abridor, mientras que los Bravos enviarán a la lomita al estadounidense Thaddeus Ward.

La serie ha estado marcada por cambios en la pizarra y por la capacidad de reacción de los Tigres en los momentos finales de cada partido. El duelo de este domingo será clave para definir el liderazgo temporal en la Zona Sur y consolidar posiciones de cara a la postemporada.

La estrategia de los entrenadores se centra en aprovechar los puntos débiles del rival, con énfasis en la profundidad de la banca y la capacidad de los relevistas para mantener la ventaja obtenida o revertir desventajas en las últimas entradas.

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