Justin Turner dedica mensaje a Toros de Tijuana tras conquistar la Serie del Rey 2026

El estadounidense disputó 65 partidos con los Toros durante la temporada y agradeció a sus compañeros, la afición y su familia después del campeonato

Justin Tuner agradece a los Toros tras la Serie del Rey | Imago 7

Justin Turner cerró su primera temporada en la Liga Mexicana de Béisbol con un campeonato. Días después de que los Toros de Tijuana vencieran a los Olmecas de Tabasco en la Serie del Rey 2026, el pelotero estadounidense compartió un mensaje en redes sociales para recordar su paso por el equipo y agradecer a quienes lo acompañaron durante la campaña.

El jugador de 41 años llegó al béisbol mexicano con el objetivo de continuar su carrera y buscar otro campeonato. En Tijuana encontró un equipo que terminó la temporada con el título de la LMB después de imponerse en seis partidos a Tabasco.

El pelotero explicó que decidió llegar a Tijuana porque consideraba que todavía podía continuar jugando, aunque señaló que su intención iba más allá de permanecer en el terreno. “Llegué a los Toros de Tijuana porque sabía que había más en el tanque, pero el objetivo nunca fue solo jugar. Siempre fue ganar, traer otro campeonato a Tijuana”, escribió.

Turner también reconoció la participación de todos los integrantes del equipo que estuvieron involucrados en el camino hacia el título, incluidos aquellos que no pudieron estar presentes cuando se levantó el trofeo. “Este fue un grupo de tipos y no todos los que formaron parte de él pudieron sostener ese trofeo, pero tampoco lo habríamos logrado sin ellos. Estaremos unidos para siempre en este campeonato”, señaló.

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El estadounidense también dedicó parte de su mensaje a la afición de Tijuana y a su familia, a quienes agradeció por acompañarlo durante su primera experiencia en el beisbol mexicano. “Desde el segundo en que crucé la frontera en Tijuana por primera vez, he amado cada momento. Los fans, la comida, los estadios y el béisbol”, compartió.

I came to the @torosdetijuana because I knew there was more in the tank, but the goal was never to just play. It was always to win, to bring another championship to Tijuana!



And the boys accomplished that! This was such a great group of guys, and not everyone who was a part of… pic.twitter.com/jJG88s4Ziw — Justin Turner (@redturn2) September 18, 2026

Con el título de 2026, Turner añadió un campeonato de la LMB a su trayectoria y cerró su primera temporada en México como parte del equipo que se quedó con la Serie del Rey.

¿Cómo le fue a Justin Turner durante la temporada 2026?

Turner disputó 65 encuentros durante la campaña y terminó con un promedio de bateo de .295, un porcentaje de embasado de .395 y un slugging de .469. Además, conectó seis cuadrangulares. Aunque su residencia se encuentra en San Diego, el estadounidense realizó durante la temporada los viajes correspondientes para acompañar a los Toros en sus compromisos como visitante.

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Su experiencia en las Grandes Ligas se sumó a la plantilla de Tijuana, que también contó con otros jugadores que tuvieron participación en MLB. Después de conseguir el campeonato, Turner utilizó sus redes sociales para compartir sus impresiones sobre la temporada y el grupo que conformó el equipo.

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