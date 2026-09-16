¡Viva Tijuana! Toros se corona campeón de la LMB en pleno 15 de septiembre

Los Toros blanquearon a Olmecas en el Juego 6 y levantaron su tercera corona de la LMB en pleno festejo del 15 de septiembre

Los Toros de Tijuana volvieron a la cima de la Liga Mexicana de Béisbol. La novena fronteriza derrotó 2-0 a los Olmecas de Tabasco en el Juego 6 de la Serie del Rey 2026, cerró la eliminatoria por cuatro triunfos contra dos y levantó el campeonato frente a su afición en el Toros Mobil Park.

El partido que entregó el título se convirtió desde el inicio en un duelo desde la lomita. Adonis Medina y Jeremy Rhoades mantuvieron el cero durante las primeras cuatro entradas, en una noche donde cada corredor en circulación adquirió importancia ante la falta de espacios para las ofensivas.

Tabasco tuvo oportunidades para modificar la pizarra. En el tercer capítulo, Domingo Leyba abrió con sencillo y Jasson Atondo alcanzó las bases tras un error, pero la defensiva de Tijuana logró salir del episodio sin recibir daño. Un inning más tarde, Isaac Rodríguez y Franchy Cordero también participaron en una jugada que terminó con Rodríguez retirado en tercera base después de una revisión solicitada por los Olmecas.

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La Serie del Rey comenzó a definirse en la parte baja de la quinta entrada. Junior Lake abrió el camino con un sencillo hacia el jardín izquierdo y, después de un out, Jonathan Guzmán colocó otro imparable por el centro del terreno. Tijuana había encontrado finalmente una oportunidad para romper un encuentro que permanecía sin carreras.

Guzmán agregó presión al robarse la segunda almohadilla y entonces apareció Gilberto Celestino con el batazo que terminó marcando el campeonato. El jardinero conectó un sencillo con rodado al jardín central ante Randy Romero y permitió que Junior Lake y Jonathan Guzmán cruzaran el plato para colocar el 2-0.

Con la ventaja en sus manos, el pitcheo de los Toros se encargó de protegerla. Medina dejó el encuentro después de abrir el sexto episodio con una base por bolas a Carlos Arellano y el bullpen respondió ante la amenaza. Adbert Alzolay ingresó para contener a Tabasco y retiró el resto de la entrada sin que el corredor pudiera convertirse en la primera carrera visitante.

La fórmula se repitió durante los siguientes capítulos. Jonathan Aro, Roel Ramírez y posteriormente Brett de Geus mantuvieron a raya a una ofensiva de Olmecas que buscaba extender la temporada. En la octava entrada, Tabasco volvió a colocar corredores en circulación, pero Tijuana encontró los outs necesarios para conservar la blanqueada y mantener intactas sus dos carreras de diferencia.

La ofensiva local tampoco necesitó agregar más. Justin Turner consiguió un sencillo durante el sexto inning e Isaac Rodríguez hizo lo propio en el octavo, pero las dos producciones de Celestino resultaron suficientes. La defensa y el cuerpo de lanzadores transformaron aquel ataque del quinto episodio en la diferencia que separó a Tijuana del título.

Olmecas llegó a la novena entrada obligado a reaccionar para evitar que terminara la Serie del Rey. Marco Hernández recibió una base por bolas y Óscar González consiguió un sencillo al jardín central, pero la ofensiva tabasqueña no pudo completar el regreso. Tijuana resistió el último intento y cerró el partido sin permitir carrera, asegurando el cuarto triunfo de la final.

La coronación puso punto final a una serie en la que ambos equipos intercambiaron golpes. Olmecas sorprendió al llevarse el Juego 1 por 7-1, pero Toros respondió con una victoria en el segundo compromiso y posteriormente ganó el Juego 3. Tabasco volvió a empatar la batalla, antes de que Tijuana conquistara el quinto encuentro por 6-5 y regresara a casa con la oportunidad de terminar el campeonato.

Tijuana aprovechó esa primera oportunidad y agregó la tercera corona de su historia en la LMB. Los Toros ya habían conquistado los campeonatos de 2017 y 2021, por lo que la victoria de 2026 suma una nueva estrella a la franquicia. Nueve años después de su primer título y cinco después del segundo, la frontera volvió a celebrar una Serie del Rey.

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