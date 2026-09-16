Horacio de la Vega revela qué viene para la Liga Mexicana de Béisbol tras el título de Toros

El presidente ejecutivo de la LMB aseguró que la siguiente temporada vendrán cambios en los estadios y nueva tecnología

Tras la conclusión de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol y el campeonato de los Toros de Tijuana en la Serie del Rey, Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la LMB, hizo un balance del año y habló sobre los proyectos que la organización prepara para la siguiente campaña.

En entrevista exclusiva con Claro Sports, De la Vega comenzó por reconocer el trabajo de los Toros de Tijuana, que derrotaron a los Olmecas de Tabasco para conquistar el campeonato. “Primero, felicitar a los de Tijuana, una gran organización, una gran familia detrás de esta organización, la familia Uribe, encabezada por don Alberto Uribe y por toda la familia que lo acompaña”, señaló.

De la Vega resaltó la construcción del proyecto de los Toros y mencionó a algunos de los jugadores que se incorporaron al equipo durante la temporada. “Han hecho un gran trabajo, han levantado justamente la vara en organizaciones porque traen a un gran talento, grandes caballos como es Justin Turner y algunos otros”, explicó.

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Para el presidente ejecutivo de la liga, que la Serie del Rey terminara nuevamente con los Toros como campeones representó un resultado que también beneficia a la competencia. “Después del 2021 que fueron campeones en esa época, ahora regresar a este gran estadio con esta gran afición y levantarse otra vez con el título de Serie del Rey, pues bueno, es un gran orgullo para la liga, una liga competitiva y, bueno, enhorabuena por los Toros”, comentó.

De la Vega también tuvo palabras para los Olmecas de Tabasco, que regresaron a una Serie del Rey después de 33 años y terminaron como subcampeones. “Felicitar por supuesto a los Olmecas de Tabasco, una gran campaña, llegan ahorita a la Serie del Rey y bueno, pues uno tiene que ganar, pero hicieron un gran papel también los Olmecas de Tabasco”, señaló.

Horacio de la Vega habla del momento que vive la Liga Mexicana de Béisbol

Cuestionado sobre la percepción de que la LMB atraviesa una etapa de crecimiento, De la Vega evitó colocar una etiqueta definitiva, aunque destacó algunos de los indicadores que han acompañado a la liga durante los últimos años. “Es una época padre, una época bonita, una época llena de grandes resultados, de una asistencia a los estadios que ha sido totalmente creciente en los últimos años”, explicó.

El directivo también reconoció que todavía existen áreas en las que la Liga Mexicana de Béisbol pretende avanzar. “Hay mucho trabajo por hacer, faltan muchas áreas de oportunidad, alguna, pero bueno, estamos contentos y motivados con todo el desarrollo de la Liga Mexicana del Norte”, agregó.

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La estrategia digital que prepara la LMB para 2027

De cara a la próxima temporada, De la Vega explicó que uno de los principales objetivos será continuar con la estrategia relacionada con la digitalización de la experiencia de los aficionados. “Vienen muchos, muchos temas que tienen que ver con esta estrategia que hemos tratado de posicionar con la parte de estadios digitales, estadios inteligentes”, adelantó.

El presidente ejecutivo de la LMB señaló que también habrá cambios relacionados con la venta de boletos y las herramientas digitales disponibles para los aficionados. “Viene una renovación importante con otras nuevas alternativas que vamos a implementar. Vamos a darle mucho énfasis a la parte de la unificación y centralización de la boletera, de la experiencia digital de los estadios”, explicó.

De esta manera, la Liga Mexicana de Béisbol cerró la temporada con el campeonato de los Toros de Tijuana y comenzó a establecer las líneas de trabajo para el siguiente año, con proyectos enfocados en la experiencia de los aficionados y en la transformación digital de sus estadios.

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