Roberto Kelly, tras hacer campeón a Toros: “Esta era la intención desde que llegué”

El manager de Tijuana destacó la entrega de sus jugadores y aseguró que el campeonato fue la meta que persiguieron desde la pretemporada

Roberto Kelly cerró la Serie del Rey 2026 con el objetivo que se planteó desde su llegada a los Toros de Tijuana. Después de conquistar el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, el manager destacó el trabajo realizado desde la pretemporada y la respuesta de un plantel que terminó la campaña con el trofeo en sus manos.

“Nos sentimos bastante bien”, expresó Kelly después de la coronación. El estratega explicó que desde los primeros trabajos del año existía una meta definida dentro de la organización y que el grupo mantuvo ese objetivo durante toda la temporada hasta poder concretarlo.

Para el manager, el campeonato representa también el cumplimiento de la misión con la que asumió el mando del conjunto fronterizo. “Cuando llegué aquí, esta era la intención”, explicó luego del último out de una Serie del Rey en la que Tijuana consiguió terminar el trabajo frente a su afición.

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Kelly repartió el reconocimiento entre los integrantes del roster y destacó la disposición que mostraron a lo largo del camino. “Crédito a mis muchachos, que se entregaron por nosotros y por este campeonato”, comentó sobre un equipo que tuvo que superar diferentes momentos durante la campaña para llegar hasta la definición por el título.

El estratega consideró que la misión quedó completada una vez que Toros pudo levantar el trofeo. Al ser cuestionado sobre el significado del campeonato, resumió el momento como “bastante satisfactorio” después de alcanzar el resultado que buscaba desde su llegada a Tijuana.

Por ahora, cualquier decisión relacionada con el futuro tendrá que esperar. Kelly dejó claro que la prioridad inmediata será disfrutar el campeonato junto al plantel y la organización. “Vamos a celebrar esto. Después nos sentaremos a ver qué pasa, pero hoy vamos a disfrutar esto”, señaló.

La exigencia que acompañó al grupo durante toda la temporada también quedó reflejada en otra de sus respuestas. El manager aseguró que ningún resultado previo podía considerarse suficiente mientras el campeonato no estuviera asegurado. “Esa fue la meta todo el año. Hasta que no lo tuviéramos en la mano, nada iba a ser suficiente”, afirmó.

Con el trofeo finalmente conquistado, Kelly pudo cambiar ese discurso. “Hoy fue suficiente. Hoy sí lo es”, sentenció el manager de los Toros, quien cerró así una temporada en la que Tijuana convirtió el objetivo trazado desde la pretemporada en un nuevo campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol.

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