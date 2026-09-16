Todos los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, año por año

Los Toros de Tijuana se llevan la Serie del Rey 2026 al vencer a los Olmecas de Tabasco en seis juegos

¿Qué equipos han sido campeones de la Liga Mexicana de Béisbol? | Imago7

La Serie del Rey tiene nuevo campeón. Los Toros de Tijuana vencieron 2-0 a los Olmecas de Tabasco en el Juego 6 para conquistar su tercer título en la historia de la organización dentro de la Liga Mexicana de Béisbol.

Guiados por el mánager Roberto Kelly, los Toros pusieron fin a la espera por un nuevo campeonato, luego de que su último título se remontara a 2021. Con la victoria ante los Olmecas, Tijuana volvió a levantar el trofeo y se mete entre los primeros 10 equipos con más títulos en la liga.

¿Cuántas veces han sido campeones los Toros de Tijuana y cuándo fue el último?

El equipo fronterizo es uno de los últimos que se estrenó como campeón en la Liga Mexicana. Tienen tres títulos, conquistados en la última década: 2017 vencieron 4-1 a Pericos de Puebla y en 2021 vencieron a los Leones de Yucatán, remontando un 0-3 en la Serie del Rey. Ahora se suma el conseguido ante los Olmecas de Tabasco dejando la serie 4-2.

¿Qué equipo ha ganado más veces la Liga Mexicana de Béisbol?

Los Diablos Rojos del México son el máximo ganador de la Liga Mexicana. Hasta 33 equipos se han coronado en el béisbol de verano en México, pero nadie tiene las 18 coronas de la pandilla escarlata.

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Todos los equipos que han sido campeones de la Liga Mexicana de Béisbol

Diablos Rojos del México: 18 Tigres de Quintana Roo: 12 Sultanes de Monterrey: 10 Rojos del Águila de Veracruz: 6 Pericos de Puebla: 5 Leones de Yucatán: 5 Tecolotes de los Dos Laredos: 5 Azules de Veracruz: 4 Toros de Tijuana: 3 Saraperos de Saltillo: 3 Alijadores de Tampico: 3 Algodoneros de Unión Laguna: 2 Piratas de Campeche: 2 Cafeteros de Córdoba: 2 Charros de Jalisco: 2 Tigres de Comintra: 2 Agrario de México: 2 Indios de Ciudad Juárez: 1 Broncos de Reynosa: 1 Acereros de Monclova: 1 Leones de Obras Públicas: 1 Rieleros de Aguascalientes: 1 Guerreros de Oaxaca: 1 74 Regimiento de Puebla: 1 Ocampo de Jalapa: 1 Gendarmería de México: 1 Policía del DF: 1 Chiclets Adams de México: 1 Tráfico de México: 1 Monte de Piedad de México: 1 Petroleros de Poza Rica: 1 Bravos de León: 1 Olmecas de Tabasco: 1

Campeones LMB, año por año

La LMB ha tenido múltiples formatos a lo largo de su historia. Nació en 1925, con algunas ediciones que se definió en una serie final, pero otras que no. En 1970 fue el primer año que ya se definió al campeón en una serie final, que desde 2012 se llama Serie del Rey.

1925: 74 Regimiento de San Luis 3–1 Club México

3–1 Club México 1926: Ocampo de Jalapa

1927: Gendarmería de México

1928: Policía del DF 2–0 Bravo Izquierdo de Puebla

2–0 Bravo Izquierdo de Puebla 1929: Chiclet’s Adams de México 2–1 Delta de México

2–1 Delta de México 1930: Tigres de Comintra

1931: Obras Públicas de México

1932: Tráfico de México

1933: Tigres de Comintra 3–2 Club Pachuca

3–2 Club Pachuca 1934: Monte de Piedad de México

1935: Agrario de México

1936: Agrario de México

1937: Águila de Veracruz 3–0 Agrario de México

3–0 Agrario de México 1938: Águila de Veracruz

1939: Cafeteros de Córdoba

1940: Azules de Veracruz México

1941: Azules de Veracruz México

1942: Algodoneros del Unión Laguna

1943: Industriales de Monterrey

1944: Azules de Veracruz México

1945: Alijadores de Tampico

1946: Alijadores de Tampico

1947: Industriales de Monterrey

1948: Sultanes de Monterrey

1949: Sultanes de Monterrey 4–0 Algodoneros del Unión Laguna

4–0 Algodoneros del Unión Laguna 1950: Algodoneros del Unión Laguna 4–2 Charros de Jalisco

4–2 Charros de Jalisco 1951: Azules de Veracruz México 4–1 Tuneros de San Luis

4–1 Tuneros de San Luis 1952: Águila de Veracruz

1953: Tecolotes de Nuevo Laredo

1954: Tecolotes de Nuevo Laredo

1955: Tigres del México 2–0 Tecolotes de Nuevo Laredo

2–0 Tecolotes de Nuevo Laredo 1956: Diablos Rojos del México

1957: Leones de Yucatán

1958: Tecolotes de Nuevo Laredo

1959: Petroleros de Poza Rica

1960: Tigres del México

1961: Águila de Veracruz

1962: Sultanes Monterrey

1963: Pericos de Puebla

1964: Diablos Rojos del México

1965: Tigres del México

1966: Tigres del México 4–2 Diablos Rojos del México

4–2 Diablos Rojos del México 1967: Charros de Jalisco

1968: Diablos Rojos del México

1969: Broncos de Reynosa

1970: Rojos del Águila de Veracruz 4-2 Diablos Rojos del México

4-2 Diablos Rojos del México 1971: Charros de Jalisco 4-3 Saraperos de Saltillo

4-3 Saraperos de Saltillo 1972: Cafeteros de Córdoba 4-2 Saraperos de Saltillo

4-2 Saraperos de Saltillo 1973: Diablos Rojos del México 4-3 Saraperos de Saltillo

4-3 Saraperos de Saltillo 1974: Diablos Rojos del México 4-0 Algodoneros de Unión Laguna

4-0 Algodoneros de Unión Laguna 1975: Alijadores de Tampico 4-1 Cafeteros de Córdoba

4-1 Cafeteros de Córdoba 1976: Diablos Rojos del México 4-2 Algodoneros de Unión Laguna

4-2 Algodoneros de Unión Laguna 1977: Tecolotes de Nuevo Laredo 4-1 Diablos Rojos del México

4-1 Diablos Rojos del México 1978: Rieleros de Aguascalientes 4-1 Algodoneros de Unión Laguna

4-1 Algodoneros de Unión Laguna 1979: Ángeles de Puebla 4-3 Indios de Ciudad Juárez

4-3 Indios de Ciudad Juárez 1980: Saraperos de Saltillo (no hubo postemporada por la huelga de beisbolistas; en la campaña extraordinaria, Saraperos ganó, aunque el título no es reconocido por las Ligas Menores de MLB)

(no hubo postemporada por la huelga de beisbolistas; en la campaña extraordinaria, Saraperos ganó, aunque el título no es reconocido por las Ligas Menores de MLB) 1981: Diablos Rojos del México 4-3 Broncos de Reynosa

4-3 Broncos de Reynosa 1982: Indios de Ciudad Juárez 4-0 Tigres Capitalinos

4-0 Tigres Capitalinos 1983: Piratas de Campeche 4-3 Indios de Ciudad Juárez

4-3 Indios de Ciudad Juárez 1984: Leones de Yucatán 4-2 Indios de Ciudad Juárez

4-2 Indios de Ciudad Juárez 1985: Diablos Rojos del México 4-1 Tecolotes de los Dos Laredos

4-1 Tecolotes de los Dos Laredos 1986: Ángeles Negros de Puebla 4-1 Sultanes de Monterrey

4-1 Sultanes de Monterrey 1987: Diablos Rojos del México 4-1 Tecolotes de los Dos Laredos

4-1 Tecolotes de los Dos Laredos 1988: Diablos Rojos del México 4-1 Saraperos de Saltillo

4-1 Saraperos de Saltillo 1989: Tecolotes de los Dos Laredos 4-2 Leones de Yucatán

4-2 Leones de Yucatán 1990: Bravos de León 4-1 Algodoneros de Unión Laguna

4-1 Algodoneros de Unión Laguna 1991: Sultanes de Monterrey 4-3 Diablos Rojos del México

4-3 Diablos Rojos del México 1992: Tigres Capitalinos 4-2 Tecolotes de los Dos Laredos

4-2 Tecolotes de los Dos Laredos 1993: Olmecas de Tabasco 4-1 Tecolotes de los Dos Laredos

4-1 Tecolotes de los Dos Laredos 1994: Diablos Rojos del México 4-3 Sultanes de Monterrey

4-3 Sultanes de Monterrey 1995: Sultanes de Monterrey 4-0 Diablos Rojos del México

4-0 Diablos Rojos del México 1996: Sultanes de Monterrey 4-1 Diablos Rojos del México

4-1 Diablos Rojos del México 1997: Tigres Capitalinos 4-1 Diablos Rojos del México

4-1 Diablos Rojos del México 1998: Guerreros de Oaxaca 4-0 Acereros de Monclova

4-0 Acereros de Monclova 1999: Diablos Rojos del México 4-2 Tigres Capitalinos

4-2 Tigres Capitalinos 2000: Tigres Capitalinos 4-1 Diablos Rojos del México

4-1 Diablos Rojos del México 2001: Tigres Capitalinos 4-2 Diablos Rojos del México

4-2 Diablos Rojos del México 2002: Diablos Rojos del México 4-3 Tigres de la Angelópolis

4-3 Tigres de la Angelópolis 2003: Diablos Rojos del México 4-1 Tigres de la Angelópolis

4-1 Tigres de la Angelópolis 2004: Piratas de Campeche 4-1 Saraperos de Saltillo

4-1 Saraperos de Saltillo 2005: Tigres de la Angelópolis 4-2 Saraperos de Saltillo

4-2 Saraperos de Saltillo 2006: Leones de Yucatán 4-1 Sultanes de Monterrey

4-1 Sultanes de Monterrey 2007: Sultanes de Monterrey 4-3 Leones de Yucatán

4-3 Leones de Yucatán 2008: Diablos Rojos del México 4-1 Sultanes de Monterrey

4-1 Sultanes de Monterrey 2009: Saraperos de Saltillo 4-2 Tigres de Quintana Roo

4-2 Tigres de Quintana Roo 2010: Saraperos de Saltillo 4-1 Pericos de Puebla

4-1 Pericos de Puebla 2011: Tigres de Quintana Roo 4-0 Diablos Rojos del México

4-0 Diablos Rojos del México 2012: Rojos del Águila de Veracruz 4-3 Rieleros de Aguascalientes

4-3 Rieleros de Aguascalientes 2013: Tigres de Quintana Roo 4-1 Sultanes de Monterrey

4-1 Sultanes de Monterrey 2014: Diablos Rojos del México 4-0 Pericos de Puebla

4-0 Pericos de Puebla 2015: Tigres de Quintana Roo 4-1 Acereros de Monclova

4-1 Acereros de Monclova 2016: Pericos de Puebla 4-2 Toros de Tijuana

4-2 Toros de Tijuana 2017: Toros de Tijuana 4-1 Pericos de Puebla

4-1 Pericos de Puebla 2018: (Primera) Leones de Yucatán 4-3 Sultanes de Monterrey

4-3 Sultanes de Monterrey 2018: (Invierno) Sultanes de Monterrey 4-2 Guerreros de Oaxaca

4-2 Guerreros de Oaxaca 2019: Acereros de Monclova 4-3 Leones de Yucatán

4-3 Leones de Yucatán 2020: no se jugó por la pandemia

2021: Toros de Tijuana 4-3 Leones de Yucatán

4-3 Leones de Yucatán 2022: Leones de Yucatán 4-3 Sultanes de Monterrey

4-3 Sultanes de Monterrey 2023: Pericos de Puebla 4-2 Algodoneros de Unión Laguna

4-2 Algodoneros de Unión Laguna 2024: Diablos Rojos del México 4-0 Sultanes de Monterrey

2025: Diablos Rojos del México 4-0 Charros de Jalisco

2026: Toros de Tijuana 4-2 Olmecas de Tabasco

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