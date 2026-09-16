Todos los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, año por año
Los Toros de Tijuana se llevan la Serie del Rey 2026 al vencer a los Olmecas de Tabasco en seis juegos
La Serie del Rey tiene nuevo campeón. Los Toros de Tijuana vencieron 2-0 a los Olmecas de Tabasco en el Juego 6 para conquistar su tercer título en la historia de la organización dentro de la Liga Mexicana de Béisbol.
Guiados por el mánager Roberto Kelly, los Toros pusieron fin a la espera por un nuevo campeonato, luego de que su último título se remontara a 2021. Con la victoria ante los Olmecas, Tijuana volvió a levantar el trofeo y se mete entre los primeros 10 equipos con más títulos en la liga.
¿Cuántas veces han sido campeones los Toros de Tijuana y cuándo fue el último?
El equipo fronterizo es uno de los últimos que se estrenó como campeón en la Liga Mexicana. Tienen tres títulos, conquistados en la última década: 2017 vencieron 4-1 a Pericos de Puebla y en 2021 vencieron a los Leones de Yucatán, remontando un 0-3 en la Serie del Rey. Ahora se suma el conseguido ante los Olmecas de Tabasco dejando la serie 4-2.
¿Qué equipo ha ganado más veces la Liga Mexicana de Béisbol?
Los Diablos Rojos del México son el máximo ganador de la Liga Mexicana. Hasta 33 equipos se han coronado en el béisbol de verano en México, pero nadie tiene las 18 coronas de la pandilla escarlata.
MÁS INFORMACIÓN: Así quedaron los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026
Todos los equipos que han sido campeones de la Liga Mexicana de Béisbol
- Diablos Rojos del México: 18
- Tigres de Quintana Roo: 12
- Sultanes de Monterrey: 10
- Rojos del Águila de Veracruz: 6
- Pericos de Puebla: 5
- Leones de Yucatán: 5
- Tecolotes de los Dos Laredos: 5
- Azules de Veracruz: 4
- Toros de Tijuana: 3
- Saraperos de Saltillo: 3
- Alijadores de Tampico: 3
- Algodoneros de Unión Laguna: 2
- Piratas de Campeche: 2
- Cafeteros de Córdoba: 2
- Charros de Jalisco: 2
- Tigres de Comintra: 2
- Agrario de México: 2
- Indios de Ciudad Juárez: 1
- Broncos de Reynosa: 1
- Acereros de Monclova: 1
- Leones de Obras Públicas: 1
- Rieleros de Aguascalientes: 1
- Guerreros de Oaxaca: 1
- 74 Regimiento de Puebla: 1
- Ocampo de Jalapa: 1
- Gendarmería de México: 1
- Policía del DF: 1
- Chiclets Adams de México: 1
- Tráfico de México: 1
- Monte de Piedad de México: 1
- Petroleros de Poza Rica: 1
- Bravos de León: 1
- Olmecas de Tabasco: 1
Campeones LMB, año por año
La LMB ha tenido múltiples formatos a lo largo de su historia. Nació en 1925, con algunas ediciones que se definió en una serie final, pero otras que no. En 1970 fue el primer año que ya se definió al campeón en una serie final, que desde 2012 se llama Serie del Rey.
- 1925: 74 Regimiento de San Luis 3–1 Club México
- 1926: Ocampo de Jalapa
- 1927: Gendarmería de México
- 1928: Policía del DF 2–0 Bravo Izquierdo de Puebla
- 1929: Chiclet’s Adams de México 2–1 Delta de México
- 1930: Tigres de Comintra
- 1931: Obras Públicas de México
- 1932: Tráfico de México
- 1933: Tigres de Comintra 3–2 Club Pachuca
- 1934: Monte de Piedad de México
- 1935: Agrario de México
- 1936: Agrario de México
- 1937: Águila de Veracruz 3–0 Agrario de México
- 1938: Águila de Veracruz
- 1939: Cafeteros de Córdoba
- 1940: Azules de Veracruz México
- 1941: Azules de Veracruz México
- 1942: Algodoneros del Unión Laguna
- 1943: Industriales de Monterrey
- 1944: Azules de Veracruz México
- 1945: Alijadores de Tampico
- 1946: Alijadores de Tampico
- 1947: Industriales de Monterrey
- 1948: Sultanes de Monterrey
- 1949: Sultanes de Monterrey 4–0 Algodoneros del Unión Laguna
- 1950: Algodoneros del Unión Laguna 4–2 Charros de Jalisco
- 1951: Azules de Veracruz México 4–1 Tuneros de San Luis
- 1952: Águila de Veracruz
- 1953: Tecolotes de Nuevo Laredo
- 1954: Tecolotes de Nuevo Laredo
- 1955: Tigres del México 2–0 Tecolotes de Nuevo Laredo
- 1956: Diablos Rojos del México
- 1957: Leones de Yucatán
- 1958: Tecolotes de Nuevo Laredo
- 1959: Petroleros de Poza Rica
- 1960: Tigres del México
- 1961: Águila de Veracruz
- 1962: Sultanes Monterrey
- 1963: Pericos de Puebla
- 1964: Diablos Rojos del México
- 1965: Tigres del México
- 1966: Tigres del México 4–2 Diablos Rojos del México
- 1967: Charros de Jalisco
- 1968: Diablos Rojos del México
- 1969: Broncos de Reynosa
- 1970: Rojos del Águila de Veracruz 4-2 Diablos Rojos del México
- 1971: Charros de Jalisco 4-3 Saraperos de Saltillo
- 1972: Cafeteros de Córdoba 4-2 Saraperos de Saltillo
- 1973: Diablos Rojos del México 4-3 Saraperos de Saltillo
- 1974: Diablos Rojos del México 4-0 Algodoneros de Unión Laguna
- 1975: Alijadores de Tampico 4-1 Cafeteros de Córdoba
- 1976: Diablos Rojos del México 4-2 Algodoneros de Unión Laguna
- 1977: Tecolotes de Nuevo Laredo 4-1 Diablos Rojos del México
- 1978: Rieleros de Aguascalientes 4-1 Algodoneros de Unión Laguna
- 1979: Ángeles de Puebla 4-3 Indios de Ciudad Juárez
- 1980: Saraperos de Saltillo (no hubo postemporada por la huelga de beisbolistas; en la campaña extraordinaria, Saraperos ganó, aunque el título no es reconocido por las Ligas Menores de MLB)
- 1981: Diablos Rojos del México 4-3 Broncos de Reynosa
- 1982: Indios de Ciudad Juárez 4-0 Tigres Capitalinos
- 1983: Piratas de Campeche 4-3 Indios de Ciudad Juárez
- 1984: Leones de Yucatán 4-2 Indios de Ciudad Juárez
- 1985: Diablos Rojos del México 4-1 Tecolotes de los Dos Laredos
- 1986: Ángeles Negros de Puebla 4-1 Sultanes de Monterrey
- 1987: Diablos Rojos del México 4-1 Tecolotes de los Dos Laredos
- 1988: Diablos Rojos del México 4-1 Saraperos de Saltillo
- 1989: Tecolotes de los Dos Laredos 4-2 Leones de Yucatán
- 1990: Bravos de León 4-1 Algodoneros de Unión Laguna
- 1991: Sultanes de Monterrey 4-3 Diablos Rojos del México
- 1992: Tigres Capitalinos 4-2 Tecolotes de los Dos Laredos
- 1993: Olmecas de Tabasco 4-1 Tecolotes de los Dos Laredos
- 1994: Diablos Rojos del México 4-3 Sultanes de Monterrey
- 1995: Sultanes de Monterrey 4-0 Diablos Rojos del México
- 1996: Sultanes de Monterrey 4-1 Diablos Rojos del México
- 1997: Tigres Capitalinos 4-1 Diablos Rojos del México
- 1998: Guerreros de Oaxaca 4-0 Acereros de Monclova
- 1999: Diablos Rojos del México 4-2 Tigres Capitalinos
- 2000: Tigres Capitalinos 4-1 Diablos Rojos del México
- 2001: Tigres Capitalinos 4-2 Diablos Rojos del México
- 2002: Diablos Rojos del México 4-3 Tigres de la Angelópolis
- 2003: Diablos Rojos del México 4-1 Tigres de la Angelópolis
- 2004: Piratas de Campeche 4-1 Saraperos de Saltillo
- 2005: Tigres de la Angelópolis 4-2 Saraperos de Saltillo
- 2006: Leones de Yucatán 4-1 Sultanes de Monterrey
- 2007: Sultanes de Monterrey 4-3 Leones de Yucatán
- 2008: Diablos Rojos del México 4-1 Sultanes de Monterrey
- 2009: Saraperos de Saltillo 4-2 Tigres de Quintana Roo
- 2010: Saraperos de Saltillo 4-1 Pericos de Puebla
- 2011: Tigres de Quintana Roo 4-0 Diablos Rojos del México
- 2012: Rojos del Águila de Veracruz 4-3 Rieleros de Aguascalientes
- 2013: Tigres de Quintana Roo 4-1 Sultanes de Monterrey
- 2014: Diablos Rojos del México 4-0 Pericos de Puebla
- 2015: Tigres de Quintana Roo 4-1 Acereros de Monclova
- 2016: Pericos de Puebla 4-2 Toros de Tijuana
- 2017: Toros de Tijuana 4-1 Pericos de Puebla
- 2018: (Primera) Leones de Yucatán 4-3 Sultanes de Monterrey
- 2018: (Invierno) Sultanes de Monterrey 4-2 Guerreros de Oaxaca
- 2019: Acereros de Monclova 4-3 Leones de Yucatán
- 2020: no se jugó por la pandemia
- 2021: Toros de Tijuana 4-3 Leones de Yucatán
- 2022: Leones de Yucatán 4-3 Sultanes de Monterrey
- 2023: Pericos de Puebla 4-2 Algodoneros de Unión Laguna
- 2024: Diablos Rojos del México 4-0 Sultanes de Monterrey
- 2025: Diablos Rojos del México 4-0 Charros de Jalisco
- 2026: Toros de Tijuana 4-2 Olmecas de Tabasco