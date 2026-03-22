Mictlán le da un duro golpe como visitante a Achuapa

El resultado permite a los Conejos tomar distancia de la zona baja, en un contexto donde cada punto es determinante.

Sebastián Colón marcó un doblete | Facebook: Mictlán

Mictlán logró una victoria 2-0 frente a Achuapa en la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que tuvo impacto directo en la tabla acumulada. El encuentro se disputó en el estadio Winston Pineda y dejó a los visitantes con tres puntos importantes en la recta final del campeonato.

El resultado permite a los Conejos tomar distancia de la zona baja, en un contexto donde cada punto es determinante. El equipo mostró orden durante gran parte del compromiso y aprovechó sus momentos para marcar diferencias en el marcador.

Mictlán se impone con eficacia

El primer gol llegó al minuto 22 por medio de Sebastián Colón, quien definió dentro del área tras una jugada colectiva. La anotación le dio tranquilidad al conjunto visitante, que mantuvo el control del partido sin asumir riesgos innecesarios.

Achuapa intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para generar ocasiones claras. El equipo local no logró sostener posesiones largas ni encontrar espacios ante una defensa bien organizada por parte de Mictlán.

En la segunda mitad, el trámite se mantuvo similar, con los Conejos esperando y saliendo en momentos puntuales. Esa estrategia volvió a dar resultado en el minuto 67, cuando Colón marcó su segundo gol de la noche para el 2-0.

El tramo final presentó una oportunidad para Achuapa desde el punto penal al minuto 89. Sin embargo, el arquero John Faust detuvo el remate y aseguró la ventaja para su equipo.

Con este resultado, Achuapa continúa en una posición comprometida en la tabla acumulada a pesar del arribo de Álvaro García como nuevo entrenador, sin margen para ceder puntos en las próximas jornadas. La situación obliga al equipo a buscar respuestas rápidas.

Mictlán, por su parte, suma una victoria clave que le permite encarar el cierre del torneo con mayor estabilidad. El equipo mantiene distancia respecto a sus perseguidores y refuerza su objetivo de permanecer en la categoría.

Te puede interesar