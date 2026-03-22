Irak viaja a México luego de toda la polémica y va por el boleto al Mundial 2026 en Monterrey

El combinado asiático se prepara para uno de los partidos más importantes de su proceso reciente, en busca de mantener vivas sus aspiraciones mundialistas

Foto por NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

La selección de Irak emprenderá este sábado su viaje a México para disputar el repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, el cual se celebrará en el Estadio de Monterrey dentro de poco más de una semana. El combinado asiático se prepara para uno de los partidos más importantes de su proceso reciente, en busca de mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

El traslado del equipo no ha sido sencillo, ya que la delegación ha enfrentado diversos problemas logísticos derivados del conflicto que actualmente se vive en Medio Oriente. A pesar de ello, la federación iraquí logró completar los trámites necesarios, incluyendo el visado, lo que permitió destrabar la situación y confirmar el viaje a territorio mexicano.

De acuerdo con información oficial, el equipo viajará en un avión privado desde Amán, lo que facilitará su llegada directa a Monterrey y reducirá complicaciones adicionales en su itinerario. Esta medida también responde a la necesidad de mantener la concentración y seguridad de los jugadores en medio de un contexto internacional complejo.

La delegación iraquí arribará a México en distintos grupos, comenzando con los futbolistas que militan en la liga local, mientras que el cuerpo técnico llegará posteriormente. Por su parte, los jugadores que participan en clubes europeos se integrarán de manera escalonada una vez que concluyan sus respectivos compromisos en el viejo continente.

En cuanto a su preparación, Irak ya definió su base de entrenamientos en el Colegio Irlandés de San Pedro, ubicado en Nuevo León, donde trabajarán durante su estancia previa al partido. El objetivo será adaptarse rápidamente a las condiciones climáticas y afinar detalles tácticos de cara al duelo decisivo.

El repechaje representa una oportunidad crucial para Irak, que buscará superar las adversidades recientes y sellar su boleto a la próxima Copa del Mundo. La expectativa crece conforme se acerca el encuentro, que promete ser un desafío intenso en suelo mexicano.

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