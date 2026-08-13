Milito no se esconde tras la eliminación de la Leagues Cup 2026: “Al escudo hay que ponerlo lo más arriba posible”

El técnico rojiblanco destacó la identidad y el compromiso del plantel, señalando que la derrota ante Dallas sirvió como aprendizaje

Chivas eliminado, pero Milito lanza una promesa que ilusiona a la afición. Imago 7

Chivas cerró su participación en la Leagues Cup 2026 con una victoria ante Seattle Sounders, aunque el resultado no alcanzó para mantener con vida al conjunto rojiblanco en el torneo. Tras el encuentro, el técnico Gabriel Milito destacó la respuesta de sus futbolistas, aseguró que el equipo mantuvo una identidad clara y señaló que la eliminación debe servir como aprendizaje rumbo al campeonato de la Liga MX.

El entrenador argentino explicó que Chivas cuenta con una forma de jugar definida, independientemente de los nombres que aparezcan en la alineación. Para Milito, el plantel tiene competencia interna y eso le permite realizar modificaciones sin perder la idea futbolística que busca implementar. “Nosotros tenemos una manera de jugar independientemente de los nombres propios. No tenemos un plantel estelar, somos un plantel lleno de buenos jugadores donde el nivel es muy parejo”, explicó el estratega.

Milito reconoció que, aunque ante Seattle el equipo logró marcar dos goles, todavía debe mejorar en la efectividad frente al arco. El técnico comparó la actuación con la derrota ante Dallas, partido que consideró doloroso, pero que ayudó al grupo a corregir errores y recuperar la intensidad mostrada ante el conjunto estadounidense. “Lo de Dallas fue doloroso, pero sirvió de aprendizaje para venir hoy e intentar generar situaciones a partir del dominio. Por suerte pudimos meter dos goles y espero que de cara al futuro el buen juego nos acompañe con resultados”, señaló.

Chivas asumió la eliminación con responsabilidad

El entrenador rojiblanco explicó que al equipo le faltó mayor contundencia y regularidad para avanzar en la competencia. Milito recordó que en el debut ante LAFC fueron superiores, pero no pudieron reflejarlo en el marcador, mientras que ante Dallas dejaron escapar el partido durante la segunda mitad. “Nos faltó mayor eficacia y haber jugado mejor el segundo tiempo con Dallas. El formato de esta competencia no te permite jugar ni 20 minutos mal porque hay buenos equipos que te marcan y revertir la situación no es sencillo”, comentó.

A pesar de quedar fuera de la Leagues Cup, Milito destacó el apoyo de la afición rojiblanca en Estados Unidos y aseguró que Chivas debe responder a esa exigencia con entrega dentro del campo. “Es impresionante. En cualquier ciudad están felices de acompañar al equipo; nos sentimos locales cada vez que salimos del Akron. Nos debemos a ellos, la gente espera mucho de nosotros y tenemos que ir al límite de nuestras posibilidades futbolísticas para ser competitivos y pelear por títulos”, afirmó.

Milito destaca la identidad y el compromiso del equipo

Una de las situaciones que más resaltó el entrenador fue la intensidad mostrada por Chivas pese a llegar eliminado al partido ante Seattle. Para Milito, la respuesta del plantel fue una muestra de profesionalismo y respeto por la institución. “Es nuestra responsabilidad. Es una forma de sentir y porque representamos a un club con mucha dignidad y profesionalismo. Más allá de no tener opciones de avanzar, al escudo hay que ponerlo lo más arriba posible y representarlo con seriedad”, explicó.

El técnico argentino aseguró que el equipo siempre debe competir por ganar, sin importar las circunstancias del torneo. Por ello, consideró importante cerrar la participación internacional con una victoria y ahora enfocarse en los objetivos de la Liga MX. “No era lo mismo despedirnos con una derrota que con una victoria. Vamos por buen camino a pesar de la eliminación de la Leagues Cup, la cual asumimos con responsabilidad, pero ya debemos enfocarnos en el campeonato local”, agregó.

Milito compara el nivel de Liga MX y MLS

Finalmente, Gabriel Milito habló sobre el crecimiento del futbol mexicano y estadounidense, comparando ambas competencias con las ligas que conoció durante su trayectoria como jugador y entrenador.

El estratega recordó su paso por el futbol español con equipos como Zaragoza y Barcelona, además de su experiencia en Argentina, y consideró que tanto la Liga MX como la MLS tienen características propias y un nivel competitivo importante. “La Liga Mexicana es muy atractiva, con muy buenos equipos y jugadores, muy competitiva. La MLS creo que está muy bien colocada y evoluciona rápidamente con el paso del tiempo. Si las comparo con Argentina, tienen matices distintos, pero están al nivel”, concluyó.

Chivas terminó su camino en la Leagues Cup 2026, pero Milito aseguró que el equipo continuará trabajando sobre una idea clara con la intención de competir por los objetivos principales del semestre: mantenerse protagonista en la Liga MX y pelear por títulos.

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