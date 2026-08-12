Bravos dejan tendidos a los Olmecas en extra innings para tomar ventaja en la serie de playoffs

Esteban Quiroz conectó un jonrón de tres carreras en la décima entrada para darle a Bravos de León el triunfo 10-7 sobre Olmecas

Bravos de León resistió la reacción de Olmecas de Tabasco y encontró la diferencia en la décima entrada, cuando Esteban Quiroz conectó un jonrón de tres carreras para dejarlos tendidos en el terreno 10-7 y darle a su equipo ventaja de 2-1 en la serie de playoffs.

León abrió la cuenta en la segunda entrada. Sandber Pimentel inició con sencillo, Carlos Martínez también se embasó y, con las bases ocupadas, Luis Medina recibió un pelotazo que permitió la primera carrera del encuentro.

Los Bravos ampliaron la diferencia en la tercera. Aderlin Rodríguez llegó a base con sencillo, avanzó hasta tercera y anotó con un elevado de sacrificio de Carlos Martínez para poner el 2-0.

Tabasco respondió en la cuarta entrada. Calvin Estrada conectó doble, Seth Beer produjo una carrera con sencillo y Marco Hernández pegó un doble de dos carreras para darle vuelta a la pizarra 3-2.

León empató en la quinta. Carlos Martínez y Connor Panas recibieron bases por bolas, un toque de Jermaine Palacios generó un error y después Luis Medina puso la pelota en juego para que entrara la carrera del 3-3.

El partido volvió a cambiar en la sexta. Aderlin Rodríguez y Sandber Pimentel abrieron con sencillos, Jimmy Kerrigan negoció pasaporte y Carlos Martínez produjo una carrera. Connor Panas recibió base por bolas con las bases llenas y Jermaine Palacios agregó otra con elevado de sacrificio para colocar el 6-3.

Una entrada después, Aderlin Rodríguez conectó cuadrangular por el jardín derecho y amplió la ventaja de los Bravos a 7-3. Olmecas reaccionó en la octava. Oscar González y Marco Hernández se embasaron antes de que José Godoy, quien había ingresado como bateador emergente, conectara jonrón de tres carreras por el jardín derecho para acercar a Tabasco 7-6.

La novena entrada volvió a igualar el juego. Domingo Leyba pegó doble, fue sustituido por Carlos Arellano y un lanzamiento descontrolado de Robert Gsellman permitió que el corredor anotara la carrera del 7-7.

Tabasco tuvo oportunidad de tomar la ventaja en la décima. Seth Beer abrió con sencillo y José Godoy también conectó imparable con dos outs, pero Angelo Castellano terminó la entrada con un rodado que mantuvo el empate.

En el cierre, Connor Panas abrió con doble y Alejandro Mejía recibió base por bolas intencional. Después de que Luis Medina fuera retirado, Esteban Quiroz encontró un lanzamiento de Jimmy Cordero y lo mandó entre los jardines izquierdo y central para un jonrón de tres carreras.

El batazo de Quiroz estableció el 10-7 definitivo y permitió a Bravos de León quedarse con el Juego 3. Con el resultado, el equipo tomó ventaja 2-1 en la serie y dio un paso más en la pelea por avanzar a la siguiente ronda de los playoffs.

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