Y los nominados de La Casa de los Famosos 2026 son: así fue la tercera nominación este 12 de agosto

La tercera gala de nominación definió a los habitantes que dependerán del voto del público para continuar en el reality

Nominados de La Casa de los Famosos 12 de agosto. | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 llegó este miércoles 12 de agosto a su tercera gala de nominación, una jornada que volvió a colocar a los habitantes frente al Confesionario para repartir sus puntos y definir quiénes enfrentarán el riesgo de abandonar la competencia. La dinámica ocurrió después de una semana que también modificó la cantidad de participantes dentro de la casa.

Antes de esta nominación, Fede Vigevani terminó su participación como habitante infiltrado, mientras Mariana Ochoa consiguió regresar al reality después de enfrentarse a Ximena Herrera en El Exilio. Con esos movimientos, el programa quedó con 16 participantes antes de la tercera placa.

La mecánica de los miércoles establece que cada habitante entra de forma individual al Confesionario y asigna puntos a sus compañeros. Aunque el formato suele permitir repartir dos puntos a una persona y uno a otra, La Jefa alteró el valor o destino de esos votos, siendo de tres puntos, dos y uno.

¿Cómo quedó la tercera nominación de La Casa de los Famosos 2026 y quiénes están en riesgo?

Después de la nominación de este miércoles 12 de agosto, quedaron siete habitantes nominados:

Memo Schutz

Yanet García

Luis Chaparro

Moisés Peñaloza

Arantza Ruiz

Flor Vigna

Masad Altamimi

La placa todavía puede sufrir modificaciones antes de la eliminación. El calendario de esta temporada contempla el Robo de la Salvación durante el jueves y el Duelo por la Salvación el viernes, por lo que uno de los participantes inicialmente nominados puede conseguir salir de la lista antes de la gala dominical.

¿Quién votó por quién? Así fue la gala de nominación en La Casa de los Famosos

La gala de nominación se puso intensa en La Casa de los Famosos, donde los habitantes repartieron los puntos, decidiendo a los nuevos nominados.

Ernesto Laguardia: 3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Masad Altamimi y 1 a Flor Vigna.

3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Masad Altamimi y 1 a Flor Vigna. Luis Chaparro: 3 puntos a Yahir, 2 a Moisés Peñaloza y 1 a Flor Vigna.

3 puntos a Yahir, 2 a Moisés Peñaloza y 1 a Flor Vigna. Yahir: 3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Luis Chaparro y 1 a Flor Vigna.

3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Luis Chaparro y 1 a Flor Vigna. Flor Vigna: 3 puntos a Luis Chaparro, 2 a Moisés Peñaloza y 1 a Masad Altamimi.

3 puntos a Luis Chaparro, 2 a Moisés Peñaloza y 1 a Masad Altamimi. Cynthia Klitbo: 3 puntos a Flor Vigna, 2 a Aldo Rendón y 1 a Ese Pérez.

3 puntos a Flor Vigna, 2 a Aldo Rendón y 1 a Ese Pérez. Karina Torres: 3 puntos a Yanet García, 2 a Luis Chaparro y 1 a Cynthia Klitbo.

3 puntos a Yanet García, 2 a Luis Chaparro y 1 a Cynthia Klitbo. Masad Altamimi: 3 puntos a Memo Schutz, 2 a Moisés Peñaloza y 1 a Arantza Ruíz.

3 puntos a Memo Schutz, 2 a Moisés Peñaloza y 1 a Arantza Ruíz. Gema Garoa: 3 puntos a Luis Chaparro, 2 a Yanet García y 1 a Ernesto Laguardia.

3 puntos a Luis Chaparro, 2 a Yanet García y 1 a Ernesto Laguardia. Aldo Rendón: 3 puntos a Flor Vigna, 2 a Arantza Ruíz y 1 a Moisés Peñaloza. Su nominación fue anulada por Arantza Ruíz.

3 puntos a Flor Vigna, 2 a Arantza Ruíz y 1 a Moisés Peñaloza. Su nominación fue anulada por Arantza Ruíz. Ese Pérez: 3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Masad Altamimi y 1 a Arantza Ruíz.

3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Masad Altamimi y 1 a Arantza Ruíz. Moisés Peñaloza: 3 puntos a Arantza Ruíz, 2 a Memo Schutz y 1 a Flor Vigna.

3 puntos a Arantza Ruíz, 2 a Memo Schutz y 1 a Flor Vigna. Memo Schutz: 3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Masad Altamimi y 1 a Ese Pérez. Señaló que votó por orden alfabético.

3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Masad Altamimi y 1 a Ese Pérez. Señaló que votó por orden alfabético. Brianda Deyanara: 3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Flor Vigna y 1 a Yahir.

3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Flor Vigna y 1 a Yahir. Yanet García : 3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Flor Vigna y 1 a Ernesto Laguardia. Además, con la pelota verde, otorgó 3 puntos extra a Cynthia Klitbo.

: 3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Flor Vigna y 1 a Ernesto Laguardia. Además, con la pelota verde, otorgó 3 puntos extra a Cynthia Klitbo. Arantza Ruíz: 3 puntos a Moisés Peñaloza, 2 a Ese Pérez y 1 a Karina Torres. Con la pelota amarilla, anuló la nominación de Aldo Rendón.

¿Cuándo es la gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2026 y dónde ver en vivo?

Las emisiones diarias de La Casa de los Famosos México 2026 pueden seguirse de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5, espacio en el que se desarrollan las principales dinámicas de la semana y se conocen decisiones que pueden modificar el rumbo de la competencia.

Por su parte, las Galas de Eliminación se transmiten los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas, cuando uno de los habitantes debe abandonar el reality de acuerdo con la votación del público. ViX también ofrece contenido adicional y acceso a las cámaras en vivo las 24 horas del día.

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