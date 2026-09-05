¡Olmecas de Tabasco hace historia! Es campeón de la Zona Sur de la LMB tras 33 años de espera

La novena tabasqueña se metió a la Serie del Rey 2026 tras eliminar a Pericos de Puebla y enfrentará a los Toros de Tijuana

Los Olmecas de Tabasco se coronan en la Zona Sur | Claro Sports

Olmecas de Tabasco escribió una nueva página en su historia dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. La novena tabasqueña derrotó 10-8 a Pericos de Puebla en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, disputado en el Estadio Hermanos Serdán, y consiguió el campeonato de la zona por primera vez en 33 años para asegurar su presencia en la Serie del Rey 2026.

El partido comenzó con Puebla obligado a ganar para evitar la eliminación y llevar nuevamente la serie a Villahermosa. Sin embargo, Tabasco tomó la ventaja en la primera entrada con un sencillo de Seth Beer, quien remolcó a Randy Romero, aunque la respuesta de los locales llegó de inmediato con dos carreras en la parte baja del episodio.

Los Pericos aumentaron su ventaja en el segundo inning gracias a un cuadrangular de Henry Ramos, antes de que Michael De la Cruz volviera a hacer sonar el madero en la tercera entrada con otro home run, esta vez por el jardín derecho (4-1). La afición poblana comenzó a celebrar lo que parecía un camino rumbo a un sexto juego.

Durante los siguientes episodios, el pitcheo de Fernando Lozano y Hunter McMahon consiguió contener los intentos de los Chocos. Olmecas buscó acercarse durante la cuarta, quinta y sexta entrada, pero no encontró la producción necesaria para modificar la pizarra, mientras los locales conservaron el control del encuentro.

Olmecas despertó en la séptima entrada con un rally de carreras

La historia cambió por completo en la séptima entrada. Emailin Montilla subió al montículo y sufrió la reacción ofensiva de Tabasco, que primero consiguió dos carreras con un sencillo productor de Marco Hernández y una nueva producción de Seth Beer para acercarse 4-3.

Pericos realizó otro cambio de lanzador y envió a Tyler McKay para tratar de contener el ataque, pero Olmecas encontró nuevamente la manera de hacer daño. Óscar González conectó un doblete y Calvin Estrada produjo otra carrera con un sencillo para completar la remontada y poner la pizarra 6-4.

La situación se complicó todavía más para la novena poblana cuando Tiago da Silva tomó la pelota. El brasileño llenó las bases y, después de una jugada polémica que terminó en doblete tras el reto, concedió una carrera de caballito con una base por bolas a Phillip Ervin. Ángelo Castellano cruzó el plato caminando para colocar el 7-4.

Los cambios continuaron en el montículo, pero la ofensiva tabasqueña no se detuvo. Olmecas agregó tres carreras más durante una séptima entrada que terminó con un rally de ocho anotaciones, para transformar por completo el encuentro y colocarse con una ventaja que parecía definitiva. En el octavo episodio, Óscar González conectó un cuadrangular entre los jardines izquierdo y central para llevar la pizarra a 10-4.

La tensión alcanzó otro nivel en la parte baja del octavo inning. Clayton Andrews golpeó con un lanzamiento a Herlis Rodríguez y la situación provocó que las bancas se vaciaran y comenzara una bronca que detuvo las acciones durante varios minutos. El altercado terminó con nueve expulsados: cinco jugadores de Pericos y cuatro de Olmecas.

Después de que se reanudara el partido, Puebla logró recortar distancias con dos wild pitch de Jimmy Cordero. La pizarra se colocó 10-6 y la afición poblana volvió a creer en una posible remontada, aunque Tabasco respondió con un nuevo cambio en la loma para intentar cerrar el compromiso.

El último inning volvió a estar marcado por la tensión. Un pelotazo de José Martínez a Phillip Ervin provocó otra discusión y el lanzador de Pericos fue expulsado por el umpire Gustavo Peña. Los tabasqueños tuvieron las bases llenas, pero no pudo ampliar la diferencia y dejó abierta una última posibilidad para los locales.

La esperanza poblana creció todavía más cuando Samar Leyva conectó un cuadrangular solitario para poner el 10-7. Lorenzo Cedrola recibió posteriormente un pelotazo y avanzó a primera, aunque la acción también provocó reclamos y las expulsiones del lanzador Francis Peguero y del mánager de Olmecas, Luis Rivera.

Con un solo out, Lázaro Alonso conectó un doblete que llevó a Cedrola hasta tercera base. La afición del Estadio Hermanos Serdán volvió a elevar el volumen y Sebastián Elizalde apareció en la caja de bateo con la posibilidad de acercar todavía más a los Pericos, pero únicamente consiguió un elevado de sacrificio que permitió el 10-8.

La esperanza terminó con el out 27. Olmecas de Tabasco resistió la última ofensiva de Puebla y celebró en territorio visitante un campeonato que no conseguía desde hace 33 años, mientras la afición de Pericos veía cómo se escapaba la oportunidad de prolongar la Serie de Campeonato.

Los Olmecas de Tabasco enfrentarán a los Toros de Tijuana en la Serie del Rey 2026

Con el triunfo, Olmecas de Tabasco conquistó por primera vez en 33 años la Serie de Campeonato de la Zona Sur y consiguió el boleto para disputar la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

El conjunto tabasqueño tendrá ahora como rival a los Toros de Tijuana, en una serie por el campeonato de la LMB que enfrentará a los monarcas de las zonas Sur y Norte. Después de superar el drama en Puebla, los Olmecas llegan al último escenario de la temporada con la posibilidad de buscar un campeonato desde 1993 que complete una postemporada que ya quedó marcada en la historia de la organización.

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