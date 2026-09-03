Así se juega la Serie del Rey 2026: equipos, calendario de partidos y dónde ver en vivo

Toros de Tijuana espera rival entre Pericos y Olmecas para disputar una Serie del Rey que comenzará el próximo 8 de septiembre Toros de Tijuana espera rival entre Pericos y Olmecas para disputar una Serie del Rey que comenzará el próximo 8 de septiembre

Toros de Tijuana se coronó como Campeón del Norte en Monterrey. Foto: lmb.com.mx

La Serie del Rey 2026 ya tiene a su primer finalista: los Toros de Tijuana, representantes de la Zona Norte, que avanzaron después de superar a los Sultanes de Monterrey 4 juegos a 1 en la serie de campeonato. La novena fronteriza terminó la temporada regular con la mejor marca de la Liga Mexicana de Béisbol, con 60 victorias y 31 derrotas, por lo que tendrá la ventaja de localía en la batalla por el campeonato.

El segundo boleto a la gran final todavía está en juego entre Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco, protagonistas de una Serie de Campeonato de la Zona Sur que se encuentra 2-1 a favor de Olmecas. El Juego 3, originalmente programado para el martes 1 de septiembre, fue pospuesto por lluvia y se disputó este miércoles 2 en el Estadio Hermanos Serdán con triunfo para los tabasqueños.

La Serie del Rey está programada para comenzar el martes 8 de septiembre y podría extenderse hasta el miércoles 16 si es necesario disputar los siete encuentros. Tijuana tendrá la ventaja de localía ante cualquiera de los dos posibles representantes del Sur, debido a su mejor registro durante la campaña regular.

MÁS INFORMACIÓN: Así van los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

¿Qué equipos llegan a la Serie del Rey 2026 y cómo?

Los Toros de Tijuana llegaron a la Serie de Campeonato de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol después de cerrar la temporada regular como líderes del sector con marca de 60 victorias y 31 derrotas. En la primera ronda de playoffs superaron 4-1 a los Algodoneros de Unión Laguna, serie que definieron con una victoria de 12-6 en el Estadio de la Revolución.

En la Serie de Zona, Tijuana volvió a imponerse en cinco juegos, esta vez frente a los Charros de Jalisco. Tras dividir los primeros dos encuentros, los Toros ganaron los siguientes tres, incluido el quinto por 3-2 en Zapopan, para sellar el pase con un récord acumulado de 8-2 en las primeras dos rondas de la postemporada.

El rival de Tijuana saldrá de la serie entre Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco. Puebla llegó a esta instancia después de eliminar en seis juegos a los Diablos Rojos del México.

Calendario de la Serie del Rey 2026: fechas y horarios

La LMB contempla un máximo de siete partidos para definir al campeón. La Serie del Rey comenzará el martes 8 de septiembre y, si se necesitan todos los encuentros, terminará el miércoles 16.

Juego 1 | Martes 8 de septiembre | Toros Mobil Park

Juego 2 | Miércoles 9 de septiembre | Toros Mobil Park

Juego 3 | Viernes 11 de septiembre | Casa del rival

Juego 4 | Sábado 12 de septiembre | Casa del rival

Juego 5 | Domingo 13 de septiembre | Casa del rival*

Juego 6 | Martes 15 de septiembre | Toros Mobil Park*

Juego 7 | Miércoles 16 de septiembre | Toros Mobil Park*

*En caso de ser necesario.

Los Toros de Tijuana tendrán la localía en los dos primeros partidos y, de ser necesario, en los Juegos 6 y 7, debido a que terminaron con el mejor récord de temporada regular entre los equipos que disputan las Series de Campeonato.

Los horarios específicos de la Serie del Rey deberán confirmarse una vez que quede definido el campeón de la Zona Sur, por lo que por ahora el calendario oficial establece las fechas y el orden de las sedes.

LMB: ¿Dónde ver en vivo los juegos de la Serie del Rey 2026? Canales de TV y streaming

Toda la Serie del Rey la podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Entre otras plataformas de streaming contempladas para la temporada aparecen LMB.TV, ViX y Disney+, TUDN, ESPN, TVC Deportes y TV Azteca.

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