Olmecas resiste ante Pericos y se pone a un triunfo de llegar a la Serie del Rey

Tabasco aprovechó sus oportunidades, limitó la respuesta de Puebla y tomó el control de la serie por el campeonato de la Zona Sur

Olmecas se pone a un triunfo de llegar a la Serie del Rey | @OlmecasTabasco

Olmecas de Tabasco derrotó 2-1 a Pericos de Puebla en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur y tomó ventaja de 3-1 en la serie, por lo que quedó a una victoria de avanzar a la Serie del Rey.

El encuentro comenzó con dominio de los lanzadores. Durante las primeras tres entradas ninguno de los dos equipos consiguió llevar corredores al plato y la pizarra se mantuvo sin carreras.

Tabasco rompió el empate en la cuarta entrada. Randy Romero se embasó por un error de fildeo y después se robó la segunda base. Marco Hernández conectó un doblete por regla de terreno y Romero anotó para colocar el 1-0.

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Pericos intentó responder en los siguientes episodios, pero Olmecas mantuvo la ventaja. En la quinta entrada, Puebla colocó corredores en las bases con sencillos de Luis Castro y Michael De La Cruz, aunque una doble matanza terminó con la amenaza.

La pizarra permaneció 1-0 hasta la octava entrada, cuando Olmecas volvió a producir. Jasson Atondo abrió con un doblete y, después del out de Carlos Arellano, Phillip Ervin conectó un sencillo que permitió a Atondo llegar al plato. Tabasco aumentó la diferencia a 2-0.

Pericos respondió en la parte baja del octavo episodio. Sebastián Elizalde conectó sencillo y Lorenzo Cedrola continuó con otro imparable. Samar Leyva avanzó a los corredores con un toque de sacrificio y Herlis Rodríguez produjo mediante un elevado de sacrificio que permitió la anotación de Elizalde. Puebla redujo la diferencia a 2-1.

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El partido llegó al noveno episodio con una carrera de ventaja para Olmecas. Buscaron ampliar la ventaja desde el inicio del inning, cuando Oscar González conectó sencillo y Carlos Arellano recibió un pelotazo. Arellano posteriormente se robó la segunda base. Pero un rodado de out de Atondo terminó con la ofensiva.

Tabasco necesita un triunfo más para conquistar la serie y obtener el boleto a la Serie del Rey. Pericos, por su parte, está obligado a ganar el siguiente encuentro para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

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