Borregos Monterrey supera a CCM y comienza con triunfo la temporada de ONEFA

Sarabia, Santos y Mayen encabezaron la ofensiva de Monterrey en un partido que dio por inaugurada la temporada del fútbol americano colegial

Borregos Monterrey comenzó su participación en la Semana 1 de la ONEFA con una victoria 49-42 sobre Borregos CCM, en un encuentro que tuvo anotaciones desde el primer cuarto y que mantuvo la diferencia abierta hasta los últimos segundos.

El conjunto regiomontano tomó la primera ventaja con una conexión de Fernando Sarabia para Daniel Santos en la zona de anotación. CCM respondió en su segunda serie ofensiva con una jugada personal del quarterback Jorge Emilio González, quien ingresó a las diagonales para igualar el marcador.

Monterrey volvió a encontrar la zona de anotación con una carrera de Wilfredo Fausto por el costado y, en la siguiente serie, Fernando Mayen aumentó la diferencia con otro acarreo. Así terminó el primer cuarto con ventaja para los Borregos Monterrey.

El segundo periodo mantuvo el intercambio de anotaciones. CCM consiguió empatarlo con una carrera de anotación José Rodríguez, pero Monterrey respondió con otra jugada de Fernando Mayen, quien logró avanzar después de quitarse dos tacleadas y llegó a las diagonales para colocar el marcador 21-14.

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En el segundo cuarto, Jorge González volvió a utilizar su capacidad para correr con el balón. El quarterback de CCM evitó a la defensiva y consiguió entrar a la zona de anotación para empatar nuevamente el encuentro. Borregos Monterrey recuperó la ventaja antes del descanso con otra conexión entre Fernando Sarabia y Daniel Santos Guerra, que dejó el marcador 28-21.

CCM tuvo una oportunidad para reducir la diferencia en la última serie de la primera mitad, pero el intento de gol de campo fue bloqueado. Los equipos se fueron al descanso con los siete puntos de diferencia.

El tercer cuarto comenzó con una jugada en la que un jugador de Borregos CCM terminó lesionado después de una acción en la zona de anotación. Tras la pausa, Monterrey volvió a encontrar la forma de avanzar y consiguió otra anotación.

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El encuentro tuvo uno de sus momentos de mayor tensión, cuando se produjo una jugada polémica que terminó con una expulsión Arsenio Salmones, tras golpear casco contra casco Jorge González.

CCM respondió con otra anotación de Jorge González. El quarterback volvió a ejecutar una jugada personal y entró a la zona de anotación para mantener a su equipo en el partido.

Borregos Monterrey contestó apenas unos segundos después, con una recepción de 93 yardas de Fernando Tonda que terminó en las diagonales y permitió que los regiomontanos ampliaran la diferencia a 41-28.

El tercer cuarto terminó con CCM todavía en búsqueda de una respuesta y Monterrey con una ventaja que le permitía administrar el cierre. Borregos Monterrey volvió a anotar en el último periodo mediante un acarreo de Contreras. La jugada llevó al equipo hasta la zona de anotación y amplió la diferencia.

CCM no dejó de buscar la remontada y Jorge González volvió a aparecer con sus piernas. El quarterback consiguió otra anotación en una jugada personal y redujo la diferencia. El partido entró en los últimos minutos con Monterrey todavía al frente. CCM consiguió una anotación a falta de ocho segundos para dejar el marcador en 49-42.

La reacción llegó demasiado tarde para modificar el resultado. Borregos Monterrey logró conservar la ventaja y terminó la Semana 1 de la ONEFA con una victoria de 49-42 sobre Borregos CCM.

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