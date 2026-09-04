Special Agent 0 irrumpe en TNA y deja sin ganador la lucha entre Trey Miguel y Jason Hotch

Special Agent 0 atacó a Trey Miguel y Jason Hotch durante el evento estelar, mientras la función dejó defensas titulares y clasificados

Special Agent 0 impide que haya un ganador | Claro Sports

TNA iMPACT! presentó una jornada marcada por combates titulares, luchas clasificatorias y nuevos desafíos, pero el desenlace de la función quedó en manos de Special Agent 0, quien apareció durante el enfrentamiento entre Trey Miguel y Jason Hotch. Ambos buscaban convertirse en contendientes número uno al Campeonato Internacional de TNA, pero una intervención impidió conocer al ganador.

Hotch y Miguel protagonizaron la lucha estelar con intercambios desde los primeros minutos. Trey castigó el brazo de su rival y recurrió a patadas, Double Stomps y un Moonsault, mientras Jason respondió con un Rolling Neckbreaker, una Poisonrana y un Blue Thunderbomb. Ninguno consiguió completar la cuenta de tres y el combate entró en una etapa de ataques consecutivos hasta que Special Agent 0 apareció para derribar a los dos. El réferi decretó la descalificación y el atacante continuó con su ofensiva después de la campana.

Antes del evento principal, AJ Francis superó a Brent Oakley en una lucha individual. Oakley intentó tomar el control desde el comienzo, pero Francis encontró la oportunidad para conectar el TFL cuando su adversario regresaba al cuadrilátero y consiguió la cuenta de tres. Posteriormente, AJ lanzó un reto a Avery Styles, mientras Santino Marella planteó darle su primer combate oficial en TNA; Frankie Kazarian apareció para oponerse.

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La división Knockouts tuvo uno de sus resultados principales con Indi Hartwell y Harley Hudson imponiéndose a Xia Brookside y Zoey Serrano. La falta de coordinación entre Brookside y Serrano terminó por abrir una oportunidad para sus rivales. Hartwell aprovechó el momento y atrapó a la campeona mundial de Knockouts con una Butterfly Neck-Lock Submission para conseguir la rendición y darle la victoria a su equipo.

KC Navarro también avanzó en su camino hacia Bound for Glory al derrotar a Joe Alonzo en una eliminatoria relacionada con el Campeonato de la X-Division. Alonzo buscó celebrar su debut en TNA iMPACT! con un triunfo y consiguió resistir varios ataques de Navarro. La definición llegó después de nuevos intercambios y un intento de utilizar al réferi como obstáculo, antes de que KC conectara el Blessing in Disguise para asegurar la cuenta de tres.

Los Campeonatos Mundiales de Parejas Knockouts de TNA estuvieron en juego mediante un Open Challenge. Allie y Kiera Hogan pusieron los cinturones en disputa frente a Shazza McKenzie y Vipress. Las retadoras consiguieron controlar una parte del combate y aislar a Hogan, pero las campeonas recuperaron terreno cuando Allie recibió el relevo.

La definición de ese enfrentamiento llegó con una acción combinada. Hogan evitó que McKenzie interviniera y Allie conectó un Code Breaker sobre Vipress, seguido por el Face the Music de Kiera. Allie realizó la cobertura para completar la cuenta de tres y mantener los campeonatos de parejas en poder de las monarcas.

En otra lucha individual, Dutch derrotó a BDE, quien estuvo acompañado por Rich Swann. Vincent intentó que el combate comenzara con Dutch sobre la lona para ofrecerle una victoria a BDE, pero este rechazó la posibilidad y atacó a su rival. Dutch terminó imponiendo su poder y frenó un intento de Clip Cutter antes de conectar Death Walks para obtener el triunfo.

La función también dejó encaminado otro conflicto para el próximo episodio de TNA iMPACT!. Matt Hardy y el campeón mundial Nic Nemeth discutieron tras bambalinas, luego de que Nemeth responsabilizara a Hardy por lo ocurrido con Ryan Nemeth. Santino Marella intervino para controlar el enfrentamiento y propuso que ambos resuelvan sus diferencias en una lucha sin descalificación, mientras la incógnita alrededor del Campeonato Internacional permanece después de la aparición de Special Agent 0.

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