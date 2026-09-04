Los ‘league winners’ del Fantasy Football en la NFL 2026 fuera de la primera ronda del Draft

Receptores, corredores y quarterbacks con precio menor al de las superestrellas presentan escenarios para superar su posición en 2026

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Ganar una liga de Fantasy Football no depende únicamente de conseguir a las figuras que salen durante los primeros turnos del Draft. La diferencia también aparece al encontrar jugadores cuyo costo está por debajo de su techo de producción, sobre todo cuando existen cambios de equipo, nuevas ofensivas, lesiones que afectan su ADP o roles que pueden crecer durante la temporada. De cara a la NFL 2026, receptores, corredores y quarterbacks entran en esa conversación.

WRS que pueden marcar diferencia fuera de la primera ronda

Malik Nabers, New York Giants

Malik Nabers representa uno de los casos en los que el riesgo puede provocar una oportunidad durante el Draft. El receptor de los Giants trabaja para recuperar su nivel después de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió la temporada pasada. La señal a favor es que evitó comenzar el training camp en la lista PUP y durante agosto ya participó en ejercicios individuales y posteriormente en trabajos con el equipo.

La interrogante está en cuánto tardará en recuperar una carga completa. Si su condición física provoca que otros managers lo dejen caer algunas posiciones, Nabers puede convertirse en una apuesta con techo de WR1 sin pagar el costo que habría tenido antes de la lesión. El talento y su papel dentro de New York permanecen, aunque su valor dependerá de cuánto riesgo quiera asumir cada jugador de Fantasy.

DeVonta Smith, Philadelphia Eagles

La salida de A.J. Brown modificó el reparto de pases en Philadelphia y colocó a DeVonta Smith en otra situación para 2026. Smith entra a la campaña como candidato para encabezar los targets de los Eagles después de superar las 1,000 yardas por tercera ocasión en su carrera durante 2025.

El punto que puede hacerlo rentable es que su nombre todavía puede aparecer después de otros receptores que suelen concentrar las primeras rondas. Philadelphia agregó opciones a su cuerpo de receptores, pero Smith parte como la principal referencia del juego aéreo y ya mostró producción cuando Brown o Dallas Goedert no estuvieron disponibles.

Ladd McConkey, Los Angeles Chargers

Ladd McConkey llega a 2026 después de una segunda temporada que no sostuvo las expectativas generadas en su año de novato. En su primera campaña consiguió 1,149 yardas y siete touchdowns, pero un año después terminó como WR34 en puntos por partido de acuerdo. Esa caída ayuda a explicar por qué su precio actual puede resultar distinto al que tuvo hace un año.

Ahora cambia el escenario. Keenan Allen ya no está en el equipo y Mike McDaniel tomó la coordinación ofensiva de los Chargers. McConkey vuelve a tener una ruta hacia un volumen mayor junto a Justin Herbert y puede terminar por encima del rango de WR2 si recupera la eficiencia de su temporada de novato.

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Chris Olave, New Orleans Saints

Chris Olave no entra en la categoría de desconocido, pero puede quedar disponible después de varios receptores con mayor nombre dentro del Fantasy. El jugador de New Orleans terminó 2025 dentro del top 10 de su posición y registró una participación de 27.2% en los targets, además de 72.7 yardas recibidas por partido. Su conexión con Tyler Shough creció durante la segunda mitad de la temporada.

A eso se suma la lesión del novato Jordyn Tyson, quien sufrió un problema en el tendón de la corva y podría perderse el inicio de la campaña. Mientras Tyson permanezca fuera, Olave tiene menos competencia para conservar el volumen de pases dentro de la ofensiva de Kellen Moore. La combinación de targets y producción lo mantiene como candidato a WR1 durante 2026.

Jaylen Waddle, Denver Broncos

Uno de los cambios que deben considerar los jugadores de Fantasy NFL 2026 es el de Jaylen Waddle. Denver adquirió al receptor desde Miami y lo colocó en una ofensiva encabezada por Bo Nix, donde compartirá el ataque aéreo con Courtland Sutton. Los Broncos entregaron, entre otros activos, una selección de primera ronda de 2026 para concretar el movimiento.

Waddle está entre los receptores con valor para el Draft y puede tener piso de WR2 en formatos PPR y posibilidad de entrar al top 12 de la posición. Denver fue uno de los equipos que más utilizó el pase durante 2025, por lo que su llegada abre la posibilidad de que el volumen sostenga a dos receptores durante la campaña.

A.J. Brown, New England Patriots

A.J. Brown tampoco será un jugador que pase desapercibido, pero su cambio de equipo puede generar dudas suficientes para que salga después de los primeros receptores. New England lo adquirió de Philadelphia a cambio de una primera ronda de 2028 y una quinta de 2027, con la intención de convertirlo en el receptor principal de Drake Maye.

Brown llega a un ataque en el que puede concentrar targets y trabajar con un quarterback que durante 2025 encabezó categorías de eficiencia en pases profundos. Su ADP lo ha colocado alrededor de las rondas dos y tres en distintos ejercicios de Draft, lo que abre una alternativa para quienes prioricen corredor durante la primera vuelta.

Tetairoa McMillan, Carolina Panthers

Tetairoa McMillan inicia su segunda temporada después de asumir desde su año de novato el papel de WR1 de Carolina. Terminó cerca de las 1,100 yardas, recibió 126 targets y concentró alrededor de 23% de los pases dirigidos dentro de la ofensiva de los Panthers. Su desempeño también le permitió quedarse con el premio al Novato Ofensivo del Año.

El límite puede estar en el volumen de pases de Carolina y en una mayor competencia por targets. Por eso McMillan aparece como un receptor cuyo precio puede quedar entre WR1 y WR2 sin obligar a invertir una selección del grupo de superestrellas de la posición. Si Bryce Young incrementa la producción aérea, su segundo año puede superar el costo del Draft.

RBS que pueden superar su costo en el Draft del Fantasy 2026

Chase Brown, Cincinnati Bengals

Chase Brown ya mostró durante la segunda mitad de 2025 la producción que puede alcanzar dentro del ataque de Cincinnati. Desde la Semana 7 cerró como RB7 en puntos por partido y, cuando Joe Burrow regresó, promedió 20.6 puntos Half-PPR entre las semanas 13 y 17. También superó las 1,000 yardas terrestres y terminó quinto entre corredores con 69 recepciones para 437 yardas.

Su techo todavía puede crecer si absorbe más oportunidades cerca de la zona de anotación. Brown es un RB1 con posibilidad de entrar al top cinco si aumenta su participación en zona roja. Para un manager que no consiga a los primeros corredores del tablero, Brown puede ofrecer producción cercana a ese grupo sin tener exactamente el mismo costo.

Omarion Hampton, Los Angeles Chargers

Omarion Hampton aparece como uno de los nombres que más interés generan entre los corredores de segundo año. En ocho partidos de su temporada de novato con al menos 15 toques produjo 521 yardas terrestres, cuatro touchdowns por tierra, 31 recepciones, 191 yardas por aire y otra anotación. Ese ritmo equivalió a 16.5 puntos fantasy por encuentro.

El contexto también cambió. Los Chargers recuperaron piezas de su línea y contrataron a Mike McDaniel para manejar la ofensiva. Está alrededor del RB11 por ADP y con un costo cercano al final de la segunda ronda, una zona desde la cual todavía conserva posibilidad de meterse entre los corredores con mayor producción. El único factor para seguir es la intención de McDaniel de utilizar al corredor que tenga el mejor momento entre Hampton, Keaton Mitchell y Kimani Vidal.

Ashton Jeanty, Las Vegas Raiders

Ashton Jeanty puede convertirse en otro ejemplo en el que una lesión previa a la temporada afecte el precio del jugador. El corredor sufrió un esguince de tobillo durante agosto y su disponibilidad para la Semana 1 quedó en duda, aunque los primeros reportes descartaron una lesión de mayor gravedad.

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Antes del problema físico, Jeanty estaba entre los candidatos para ocupar un lugar más alto dentro de los rankings de corredores en el puesto 15 de la posición después de la lesión, pero mantiene la posibilidad de recibir el volumen principal de Las Vegas cuando esté recuperado. Para quienes puedan soportar un inicio con incertidumbre, la caída de precio puede representar una oportunidad.

Saquon Barkley, Philadelphia Eagles

El caso de Saquon Barkley es distinto porque ya tiene antecedentes entre los primeros jugadores del Fantasy. Sin embargo, su temporada 2025 redujo parte del costo que tuvo después de su producción de 2024. El corredor terminó el último año con 1,140 yardas por tierra y nueve touchdowns totales, cifras que quedaron por debajo de su campaña anterior.

Para 2026, su valor de mercado se encuentra fuera del grupo que suele ocupar las primeras selecciones absolutas. El corredor tiene un ADP cercano al puesto 15 general y al RB9, mientras sus rankings de expertos lo sitúan alrededor del RB7. Si Philadelphia recupera producción en zona roja y su línea ofensiva se mantiene disponible, Barkley conserva una ruta para devolver números superiores a su posición de Draft.

QBS que pueden darte ventaja sin gastar un pick temprano

Jaxson Dart, New York Giants

Esperar por quarterback es una estrategia que puede funcionar si el jugador elegido tiene producción terrestre, y Jaxson Dart reúne ese elemento. Durante su temporada de novato terminó como QB1 semanal en nueve de sus 12 titularidades y acumuló 487 yardas y nueve touchdowns por tierra.

Su ADP se ubica alrededor de las rondas siete y ocho como QB9. Eso permite construir primero las posiciones de corredor y receptor antes de tomar a un quarterback que tiene un escenario para acercarse al top cinco. Los riesgos pasan por su exposición a golpes, el estado físico de Malik Nabers y el funcionamiento de la ofensiva con Matt Nagy como coordinador.

Justin Herbert, Los Angeles Chargers

Justin Herbert puede ser uno de los casos que permiten esperar todavía más con un ADP alrededor de la ronda 11 y como QB15, pese a que terminó 2025 cerca del rango de QB1 y acumula la tercera mayor cantidad de puntos fantasy entre quarterbacks desde 2020.

La expectativa para 2026 pasa por una línea ofensiva con Joe Alt y Rashawn Slater de regreso, además de la incorporación de Mike McDaniel. Si la protección mejora y la ofensiva aumenta su eficiencia, Herbert puede entregar números de QB1 por un precio de Draft que permite invertir las primeras rondas en otras posiciones. Esa combinación entre costo y techo lo coloca entre los quarterbacks a considerar cuando los primeros nombres ya hayan salido del tablero.

Caleb Williams, Chicago Bears

Caleb Williams entra en su tercer año en la NFL y en su segundo dentro del sistema de Ben Johnson. Durante 2025 terminó alrededor del QB7 en puntos por partido y produjo 3,942 yardas por pase, además de sumar 388 yardas y tres touchdowns por tierra.

Todavía existen áreas de mejora en precisión, pero su capacidad para sumar con el brazo y las piernas mantiene su techo fantasy. Para quienes decidan no competir por los quarterbacks que salen primero, Williams ofrece otra vía para obtener producción sin sacrificar una selección inicial.

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Hay que destacar que el concepto de ‘league-winner’ no significa que un solo jugador asegure el campeonato. La ventaja aparece cuando el rendimiento final supera de forma considerable el lugar donde fue seleccionado. Conseguir producción de WR1 a precio de WR2, un corredor de top cinco después de la primera ronda o un QB1 durante las rondas medias permite utilizar el capital inicial del Draft en otras posiciones.

Por eso, Nabers, DeVonta Smith, McConkey, Olave y compañía representan distintos tipos de apuestas para 2026. Algunos dependen de salud, otros de cambios de equipo y varios de un aumento en volumen, pero todos presentan una ruta para terminar por encima del valor con el que llegan al Draft.

El objetivo no debe ser seleccionar todos estos nombres, sino detectar cuándo alguno cae por debajo del precio esperado. El campeonato rara vez se define exclusivamente con la primera selección; también se construye con los jugadores que otros managers dejaron pasar y que terminan produciendo como opciones de una ronda mucho más alta.

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