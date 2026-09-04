Deportivo Pereira vs Independiente Medellín, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Pereira y Deportivo Independiente Medellín.

Deportivo Pereira vs Independiente Medellín, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportivo Pereira vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy 3 de septiembre de 2026?

El partido válido por la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Deportivo Cali, dará inicio a partir de las ocho de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las siete de la noche.

Alineaciones Deportivo Pereira vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026 II

Pereira: Juan Betancourth; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy, Miguel Aguirre; Jhon Largacha y Nicolás Rengifo. DT: Arturo Reyes.

Juan Betancourth; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy, Miguel Aguirre; Jhon Largacha y Nicolás Rengifo. Arturo Reyes. Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Joaquín Valera, Jhan Mena; Halam Loboa, Baldomero Perlaza; Yony González, Juan Fernando Quintero, John Montaño y Carlos Lucumí. DT: Amaranto Perea.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga Betplay 2026?

El favorito para llevarse los tres puntos entre pereiranos y paisas es el Deportivo Independiente Medellín. El conjunto dirigido por Luis Amaranto Perea viene de menos a más. Sus últimas actuaciones y el hecho de que en el 2026-II en el Fútbol Profesional Colombiano solo tenga una derrota, le dan la primera opción para quedarse con la victoria.

Al otro lado de la vereda, Deportivo Pereira ha sido un equipos golpeado por todo lo sucedido en Colombia deportivamente y no deportivamente. Los orientados por Arturo Reyes solo han ganado un juego en este segundo semestre y marchan en la decimoquinta casilla de la tabla de posiciones.

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