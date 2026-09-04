Cruz Azul manda en las tribunas de la CDMX mientras Pumas pierde terreno con su afición

La Máquina encabeza el registro de aficionados en casa, mientras Atlante supera al América y los auriazules ocupa el último lugar

La asistencia a los estadios de los equipos de la Ciudad de México muestra diferencias después de sus primeros tres compromisos como locales. Alejandro Gómez presentó en el programa AS Claro por W Deportes las cifras oficiales de Pumas, América, Atlante y Cruz Azul durante lo que va del Apertura 2026, con los universitarios en el último sitio del comparativo y La Máquina en el primero.

De acuerdo con los datos compartidos durante la emisión, Pumas registra una asistencia acumulada de 45 mil 741 espectadores en sus tres primeros partidos como local. La cifra representa un promedio de aproximadamente 15 mil 247 personas por encuentro en el Estadio Olímpico Universitario, el menor registro entre los cuatro clubes considerados.

La distancia respecto al resto comienza a observarse con América. Las Águilas acumulan 86 mil 780 aficionados después de tres encuentros en condición de local, prácticamente el doble de la cifra registrada por Pumas. El promedio americanista se ubica alrededor de 28 mil 927 asistentes por partido.

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Durante la conversación en AS en W también se abordó la respuesta de la afición americanista. “El americanismo es diferente, puede que el Akron tenga unos entradones, pero el América no está respondiendo en la tribuna”, señaló Gómez al presentar posteriormente las cantidades correspondientes a los clubes capitalinos.

Uno de los datos que sobresale en la comparación corresponde al Atlante. Los Potros han recibido a 93 mil 828 espectadores durante sus primeras tres presentaciones como locales, una cantidad superior en 7 mil 48 personas a la registrada por América en el mismo número de encuentros.

El calendario también aporta contexto a las cifras del conjunto azulgrana. Atlante recibió como local al América, Cruz Azul y Toluca, tres equipos que movilizaron aficionados en sus respectivas visitas. Con esos encuentros, el club alcanzó un promedio de 31 mil 276 asistentes por partido y se colocó en el segundo lugar de esta comparación.

Cruz Azul encabeza las cifras presentadas en AS en W. La Máquina suma 106 mil 500 espectadores en sus primeros tres encuentros como local, lo que representa un promedio de 35 mil 500 aficionados por compromiso. Ninguno de los otros tres equipos de la capital alcanzó esa cantidad durante el periodo analizado.

La diferencia entre Cruz Azul y Pumas es notable ya que después de solamente tres partidos como local para cada institución, la Máquina supera los 100 mil aficionados acumulados mientras que Universidad Nacional permanece por debajo de los 50 mil en el mismo número de compromisos.

En términos de promedio, Cruz Azul registra aproximadamente 20 mil 253 asistentes más por partido que Pumas. Entre ambos aparecen Atlante y América, separados por poco más de 2 mil 300 espectadores por encuentro durante el inicio de sus respectivos calendarios como locales.

Así, después de las primeras tres presentaciones en casa, el orden de asistencia entre los cuatro equipos analizados es Cruz Azul con 106 mil 500, Atlante con 93 mil 828, América con 86 mil 780 y Pumas con 45 mil 741.

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