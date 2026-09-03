Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla, en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 4, Zona Sur

Olmecas y Pericos se enfrentan en el estadio Hermanos Serdán el jueves 3 de septiembre en la multiplataforma de Claro Sports

La Serie de Campeonato de la Zona Sur sigue su curso este jueves 3 de septiembre, donde los Olmecas de Tabasco intentarán ampliar su ventaja en la serie y regresar a casa para poder finiquitarla. Pero no será sencillo, pues los Pericos de Puebla pelearán en casa para empatar la serie.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas vs Pericos hoy 3 de septiembre?

El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Olmecas y Pericos dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver en vivo el Olmecas vs Pericos de la Liga Mexicana de Béisbol?

La serie entre Olmecas y Pericos, así como todos los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol se podrá seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

La Serie de Campeonato se encuentra inclinada a favor de los Olmecas, quienes lograron mantener la ventaja en la pizarra en la última entrada del Juego 3, pese a la presión de los Pericos, por lo que dejaron la rivalidad 2-1.

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