Mundial femenil sub 20, Polonia 2026: fechas, horarios y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana

El Tri quiere demostrar su crecimiento dentro del fútbol femenil y buscar avanzar en la Copa del Mundo

Polonia recibe el Mundial sub 20 femenil | FIFA

La Selección Mexicana femenil sub 20 está lista para disputar una nueva Copa del Mundo, esta vez en Polonia, donde buscará avanzar desde una fase de grupos que la pondrá frente a Benín, la selección anfitriona y Argentina. El torneo reunirá a 24 selecciones y marcará una nueva oportunidad para una generación que llega con futbolistas de Liga MX Femenil y del fútbol universitario de Estados Unidos.

El equipo dirigido por Doriva Bueno comenzará su participación desde la jornada inaugural y tendrá sus tres compromisos de la fase de grupos en Katowice. La Selección Mexicana forma parte del Grupo A y deberá terminar entre los dos primeros lugares de su sector o ubicarse entre las cuatro mejores terceras para conseguir su boleto a los octavos de final.

¿Cuándo inicia el Mundial sub 20 femenil, Polonia 2026?

La Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA Polonia 2026 comenzará el sábado 5 de septiembre y concluirá el domingo 27 del mismo mes. Será la edición número 12 del torneo y, por segunda ocasión, contará con la participación de 24 selecciones.

MÁS INFORMACIÓN: Rebeca Bernal nueva jugadora del Manchester United

Los equipos estarán repartidos en seis grupos de cuatro integrantes. Los dos primeros lugares de cada sector avanzarán directamente a la siguiente ronda, mientras que las cuatro mejores selecciones ubicadas en el tercer puesto también conseguirán su clasificación.

Polonia contará con cuatro ciudades sede para recibir los partidos: Katowice, Bielsko-Biała, Lódź y Sosnowiec. La final está programada para disputarse en Lódź el 27 de septiembre.

La Selección Mexicana acudirá con una convocatoria de 21 futbolistas en la que aparecen nombres como Valentina Murrieta, Mia Villalpando, Berenice Ibarra, Monique Montes, Alice Soto, Deiry Ramírez y Montserrat Saldívar, entre otras.

¿Cuándo juega México en el Mundial sub 20 femenil 2026? Todos los partidos de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana quedó instalada en el Grupo A y disputará sus tres compromisos de la primera ronda en el Estadio Arena Katowice. El debut será ante Benín, posteriormente enfrentará al anfitrión y cerrará la fase de grupos contra Argentina.

MÁS INFORMACIÓN: Jenni Hermoso regresa al Atlético de Madrid tras su paso por México

Los partidos de la Selección Mexicana, con horarios del centro del país, son:

México vs Benín Fecha: sábado 5 de septiembre Horario: 10:00 horas Sede: Estadio Arena Katowice

Polonia vs México Fecha: martes 8 de septiembre Horario: 10:00 horas Sede: Estadio Arena Katowice

Argentina vs México Fecha: viernes 11 de septiembre Horario: 10:00 horas Sede: Estadio Arena Katowice



El calendario le permitirá a la Selección Mexicana disputar sus tres encuentros en la misma sede durante esta primera etapa, antes de conocer si consigue avanzar a la fase de eliminación directa.

¿Dónde ver en vivo los partidos de México en el Mundial sub 20 femenil 2026? TV y streaming

Los encuentros de la Selección Mexicana femenil sub 20 podrán seguirse en México por distintas opciones de televisión y streaming.

La transmisión estará disponible en Canal 9 por televisión abierta, además de TUDN en señal de paga y ViX mediante streaming.

De esta manera, los aficionados podrán acompañar los tres encuentros de la Selección Mexicana en la fase de grupos y seguir el camino del equipo en caso de conseguir su clasificación a los octavos de final.

Te puede interesar: