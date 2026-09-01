¡Drama en Monterrey! Los Toros sufren para derrotar a Sultanes en 11 entradas

Tijuana encontró la carrera definitiva en el undécimo episodio con un elevado de sacrificio de Jonathan Guzmán, que permitió a Edson García llegar al plato

Las novenas lograron hacerse de la ventaja en distintos momentos | @SultanesOficial

Los Toros de Tijuana se impusieron 6-5 a los Sultanes de Monterrey en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte, en un cardiaco encuentro que necesitó 11 entradas para definir al ganador. Tijuana tomó ventaja en la primera entrada, Monterrey respondió en los episodios siguientes y el marcador permaneció igualado hasta que los Toros encontraron la carrera de la diferencia en extrainnings.

La novena fronteriza fue la primera en mover la pizarra. En la parte alta de la primera entrada, Gilberto Celestino anotó gracias a un rodado de out de Phillip Evans, con lo que Tijuana tomó la ventaja 1-0. Sultanes respondió en el segundo episodio, cuando Omar Narváez conectó un sencillo al jardín derecho que permitió a Maikel Franco llegar al plato para establecer el empate.

Monterrey consiguió darle la vuelta en la quinta entrada. Gustavo Núñez anotó tras un rodado para doble play de Josh Lester, mientras Víctor Mendoza avanzaba a tercera y la pizarra se colocaba 2-1. Posteriormente, Maikel Franco fue retirado con un elevado al jardín central, pero los locales ya tenían la ventaja.

Tijuana reaccionó en la sexta entrada con una jugada que permitió recuperar la igualdad. Justin Turner bateó para doble play, pero la acción fue suficiente para que Isaac Rodríguez anotara y Franchy Cordero avanzara a tercera. El encuentro quedó entonces 2-2, aunque Sultanes volvió a tomar la delantera en la parte baja de ese mismo episodio para colocarse 3-2.

La respuesta de los Toros llegó en la séptima entrada. Tomás Telis conectó un cuadrangular por el jardín derecho, su primero de la serie, y empató nuevamente la pizarra 3-3. En la parte baja, Monterrey volvió a adelantarse con un doble de Víctor Mendoza que permitió la anotación de Gustavo Núñez para poner el 4-3.

El marcador volvió a cambiar en la octava entrada. Tijuana aprovechó un error defensivo de Monterrey para fabricar un rally de dos carreras. Isaac Rodríguez y Franchy Cordero llegaron al plato, mientras Justin Turner fue puesto fuera en segunda. La novena visitante tomó entonces ventaja de 5-4.

Sultanes no dejó escapar el partido y consiguió empatarlo en la novena entrada. Javier Salazar fue retirado con un elevado a tercera base y el encuentro llegó al cierre con la pizarra 5-5 con el arribo del relevista Johan López, por lo que fue necesario disputar entradas extra para determinar al ganador.

La definición llegó en la undécima entrada, cuando Jonathan Guzmán conectó un elevado de sacrificio al jardín central que permitió a Edson García anotar la sexta carrera de Tijuana. Sultanes tuvo una última oportunidad en la parte baja, pero Phillip Evans consiguió el tercer out con un elevado a tercera base. Con el 6-5 definitivo, los Toros tomaron ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Zona Norte. misma que se reanudará el día de mañana en el Walmart Park.

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