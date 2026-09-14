Solari exhibe los problemas de Pumas tras goleada ante Chivas: “Concedemos goles que parecen muy simples”

El técnico universitario señaló falta de contundencia, errores defensivos y desgaste, pero rechazó utilizar el calendario como excusa

Esteban Solari no esquivó la autocrítica después de la derrota 3-0 de Pumas frente a Chivas en el Estadio Akron, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El entrenador universitario puso sobre la mesa tres problemas después del resultado en Guadalajara: la falta de contundencia frente al arco, las concesiones defensivas y la pérdida de energía durante la segunda mitad, aunque rechazó utilizar el calendario como justificación.

El golpe llegó apenas tres días después de que Pumas derrotara 3-1 a León el jueves 10 de septiembre en Ciudad Universitaria, en un partido pendiente de la jornada 7. Aquella victoria había permitido a los auriazules volver a sumar de a tres después de varias fechas, pero el equipo tuvo que regresar rápidamente a la actividad para visitar al Guadalajara el domingo.

Solari reconoció que ese intervalo tuvo repercusión física durante el encuentro, especialmente conforme avanzó el segundo tiempo. Sin embargo, el argentino se negó a presentar la carga de partidos como explicación de la derrota y dejó la responsabilidad dentro del propio conjunto universitario.

“Por eso hablé de la energía. Nosotros jugamos el jueves ante León, un partido importante a las 9 de la noche y no hay ninguna excusa, pero después de 60 minutos nos quedamos, obviamente, por el gol también, sin la energía necesaria para seguir reaccionando ante ese segundo gol. Pero ese es un tema nuestro, no hay excusas”.

El desarrollo del encuentro también llevó al técnico a detenerse en la producción ofensiva. Solari aseguró que Pumas realizó 10 remates durante el primer tiempo sin conseguir marcar, situación que contrastó con la capacidad del Guadalajara para convertir sus oportunidades. Para el estratega, ahí estuvo una de las diferencias que terminaron definiendo el marcador.

“Por eso veo que el fútbol es eficacia, contundencia. Si nosotros después en el primer tiempo pateamos 10 tiros al arco y no pudimos hacer ningún gol, quiere decir que nos faltó esa contundencia. Pero de vuelta, son aspectos a corregir. Creo que tenemos que mejorar mucho nuestra fase defensiva. Concedemos goles que a veces parecen muy simples y son cosas que tenemos que nosotros hacernos cargo y corregir, porque no nos puede pasar a este nivel”.

La frase sobre la defensa abrió otro de los puntos que Solari colocó bajo revisión. Más allá de las oportunidades desperdiciadas, el entrenador reconoció que Pumas está concediendo anotaciones en acciones que considera evitables y señaló que la responsabilidad de corregir esa situación corresponde al propio equipo.

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El Guadalajara terminó por aprovechar esa diferencia. Santiago Sandoval marcó dos de los tres goles del Rebaño y Bryan González completó el marcador, mientras Pumas no encontró una anotación que le permitiera modificar el rumbo del encuentro. La derrota dejó a los universitarios con los mismos 11 puntos que habían alcanzado después del triunfo contra León.

Solari resumió esa distancia entre ambos equipos con otra declaración en la que volvió a colocar la definición como centro del análisis. El entrenador aceptó que Pumas necesita convertir una mayor proporción de las ocasiones que produce, especialmente en partidos donde el rival sí aprovecha sus oportunidades: “Ser un equipo más contundente, lo queremos todos. A veces hay días que el rival tiene mucha contundencia como hoy y, lamentablemente, lo pagamos caro nosotros”.

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