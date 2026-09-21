Alex Bregman recibe pelotazo en el rostro y abandona juego de Cubs contra Cincinnati Reds

Al final la novena de Chicago se quedó con la victoria con pizarra de 9-1 a favor, pero sin contar con el tercera base

Alex Bregman abandonó el campo tras el pelotazo sufrido en la cara | MLB

Alex Bregman encendió las alertas de los Chicago Cubs este domingo 20 de septiembre después de recibir un pelotazo en el rostro durante el encuentro ante los Cincinnati Reds, disputado en el Great American Ball Park, en duelo dentro de la actividad de las Grandes Ligas. El tercera base tuvo que abandonar el terreno tras presentar una herida debajo del ojo izquierdo.

La acción ocurrió en la parte alta de la cuarta entrada. Michael Busch se encontraba en la caja de bateo frente al lanzador derecho Luis Mey y conectó de foul una pelota que salió hacia el círculo de espera, donde Bregman aguardaba su turno para batear.

La pelota impactó a Bregman en el pómulo izquierdo. El jugador reaccionó de inmediato, se cubrió la zona con una mano y se dirigió hacia el dugout, mientras recibía la asistencia del personal médico de los Cubs. En las imágenes del incidente se observó sangre en su rostro.

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Alex Bregman got hit in the face with a foul ball on the on-deck circle and left the game pic.twitter.com/FIUgoddH1M — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) September 20, 2026

Bregman ya no pudo continuar en el encuentro y Matt Shaw tomó su lugar como bateador emergente. Shaw recibió base por bolas y posteriormente permaneció en el juego como segunda base, mientras Pedro Ramírez pasó a cubrir la tercera base.

El golpe llevó a Chicago a realizar estudios médicos fuera del estadio. Bregman fue trasladado a un hospital para someterse a radiografías y una tomografía computarizada, aunque al término del partido todavía no se conocían los resultados ni el alcance de la lesión.

Craig Counsell, manager de los Cubs, explicó después del encuentro que Alex presentaba una cortada debajo del ojo, inflamación en la zona y un ligero sangrado por la nariz. El estratega señaló que la prioridad era conocer el resultado de los estudios y confirmar el estado general del pelotero.

El incidente se produjo en un partido que Chicago terminó por ganar 9-1 sobre Cincinnati, resultado que llegó en la recta final de la temporada regular. Al momento de la salida de Bregman, los Cubs tenían ventaja de 5-0.

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Alex Bregman mostró cómo quedó su rostro tras el pelotazo | @abreg_1

La posible ausencia de Bregman representa un tema a seguir para Chicago por su producción ofensiva durante la campaña. El antesalista registra promedio de bateo de .260, con 26 cuadrangulares y 88 carreras impulsadas en 152 encuentros durante la temporada 2026.

Bregman llegó a los Cubs antes del inicio de la campaña después de firmar un contrato por cinco temporadas y 175 millones de dólares como agente libre, por lo que su estado físico cobra relevancia en el cierre del calendario y en las aspiraciones de Chicago rumbo a la postemporada.

Por ahora, Chicago queda a la espera de los resultados de las pruebas realizadas a Alex Bregman para determinar si sufrió alguna lesión ósea y establecer el tiempo que podría permanecer fuera de actividad tras el impacto recibido en Cincinnati.

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